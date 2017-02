– Ap sier ja til frivilligheten

Det har falt Høyre tungt for brystet at Arbeiderpartiet mener alvor med sitt nei til tvangssammenslåing av kommuner. Statsminister Erna Solberg konkurrerer med en snurt Jan Tore Sanner i negative karakteristikker av oss. Arbeiderpartiet er for frivillige sammenslåinger, og mot tvangssammenslåinger. Verre er det ikke. Men Høyre er tilsynelatende like overrasket hver gang Arbeiderpartiet understreker frivillighetslinja, som vi har gjort ved hver korsvei kommunereformen har vært til behandling i Stortinget.

Og da nøyer vi oss ikke med å prate. Vi gjør klart at en kommune som mot sin vilje, og med et knapt flertall, blir slått sammen med en annen like før valget, skal etter valget kunne få mulighet til å søke regjeringen om å få vedtaket omgjort. Hvis den ønsker det, og hvis landet igjen får en Ap-ledet regjering. Det må være på de enkelte kommunenes initiativ, og da vil vi respektere det og innvilge en slik søknad.

Arbeiderpartiet er reform- og styringspartiet framfor noen i Norge. Stoltenberg II-regjeringen var kjennetegnet av en rekke store, og til dels smertefulle, reformer. Og mer vil komme om vi kommer i regjering – vi lanserer blant annet en stor kompetansereform i programmet for neste periode.

Men reformviljen må balanseres med en erfaringsbasert reformforståelse: Forståelsen for at det alltid følger kostnader med på kjøpet. Og disse kostnadene blir spesielt store når man ikke har menneskene det gjelder, med på laget. Les: Tvangssammenslåing.

Følgelig er det ikke en sensasjon at Arbeiderpartiet har et litt annet syn enn for 20 år siden, da vi lanserte en kommunereform som ble stoppet av Høyre. Og med den sterke vektleggingen av frivillighet som Ap-landsmøtet vedtok i 2013, burde det heller ikke overraske at 2015-landsmøtet presiserte frivillighetslinja ytterligere. Eller at vi nå presiserer hva dette innebærer for kommunene H/FrP etter hvert bestemmer seg for å slå sammen med tvang.

Mer oppsiktsvekkende er det at Høyre nå bramfritt forsvarer bruk av tvang, noe de en rekke ganger har benektet er et tema i kommunereformen. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var blant de som garanterte mot bruk av tvang rett før valget i 2013. Etter valget forsikret den nye kommunalministeren fra Høyre at det ikke skulle lages et kart på kommunalministerens kontor, og han benektet den gang at regjeringen ville bruke tvang for å slå sammen kommuner. Nå kan vi imidlertid lese i avisene at Høyre, Frp, Krf og Venstre sitter på bakrommet og nettopp tegner kart.

I stedet for å bruke tid på å angripe Arbeiderpartiet, så synes jeg Høyre nå skal klargjøre hvilke kommuner det er som skal slås sammen med tvang.

Helga Pedersen (Ap)

Kommunalpolitisk talsperson