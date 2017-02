Justisminister Per Willy Amundsen liker ikke kritiske spørsmål. Verre enn det; han tåler det ikke. Nå er han så sint på Nordlys at han i flere rasende meldinger på Facebook natt til søndag skjeller ut avisen, og på vegne av Troms FrP truer med boikott. Ingen ny tilstand, riktig nok; disse stakkars FrP-erne er jo som kjent en forfulgt rase, hele tiden jaget av sosialister, kommunister og en venstrevridd presse. Sånt tar jo på i lengden, selvsagt. Så i god Trump-ånd gjør han som sin åndelige søster Sylvi Listhaug og et par andre ministere, ikler seg offerrollen og stuper dypt ned i skyttergraven, der partikontoret og PR-rådgiverne deres har forskanset seg med sine alternative fakta for å bringe Sannheten ut til folket. Der nede er det trygt og godt, behagelig fritt for motforestillinger, men med dårlig utsyn til verdenen utenfor.

Noe nytt er jo ikke dette; historien har vist oss at autoritære maktmennesker – ikke minst de på ytterste høyre fløy – til alle tider har ønsket seg sensur av den frie presse og boikott av meningsmotstandere. Kritikk tåler de ikke. Hva slike holdninger kan føre til, skal vi ikke langt utenfor Norges grenser for å se i dag. Og heller ikke mange tiår tilbake i tid i vårt eget land. Måtte vi aldri stelle oss så galt at slikt eldgammelt tankespinn på ny får gjennomslag.

Mandag kveld kommer heldigvis reaksjonen fra presseansvarlig ved Statsministerens kontor på ministerens pinlige mageplask: Regjeringen boikotter ingen medier. Så nå venter vi i spenning på neste natt-til-søndag-utspill fra dobbeltmennesket Amundsen: Kommer det fra landets justisminister, førstekandidaten på Troms FrPs stortingsliste eller kanskje privatpersonen Amundsen denne gang…?

La oss inderlig håpe at vi som velgere tar til vettet og skaffer mannen en annen jobb etter høstens stortingsvalg. Som fersk minister ved Kongens bord har han på rekordtid bevist at han åpenbart er totalt uegnet.

Magnar Leinan