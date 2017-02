– Kan ikke la henne svartmale fusjonen

SUKSESS: Marianne Haukland mener fusjonen mellom Høgskolen i Alta og Universitetet i Tromsø har vært vellykket.

Ingalill Olsen kaller i sitt leserinnlegg Finnmarksfakultetet for en bløff, og at hun føler seg lurt. Jeg føler at hun ønsker å lure velgerne, ved å male en løgn og kalle den blåblå. Finnmarksfakultetet var aldri ment som et varig navn på et fakultet i akademia og ble endret i 2015 til Fakultet for Idrett, reiseliv og Sosalfag (IRS)

I 2012 var jeg studentpolitikere og en del av studentparlamentet ved UiT. Jeg husker den dagen rektor Jarle Aarbakke kom til studentene og spurte oss om tillatelse til å slå sammen Universitetet i Tromsø med Høyskolen i Finnmark. De skulle søke om tillatelse fra regjeringen om å slå seg sammen. Han fikk én oppgave av studentene. At studentene på det nye universitetet skulle får det bedre. Bedre studiekvalitet og høyere undervisningskvalitet. Dette trur jeg Jarle Aarbakke sammen med Sveinung Eikeland fikk til.

Sveinung Eikeland skrev i Altaposten i desember «Vi har laga spor.» Den burde leses av Ingalill Olsen og flere av hennes tilhengere. På fire år har UiT gått fra 234 ansatte i Finnmark til 284 i dag. Fra 5-6 stipendiater for fire år siden til godt over 20 i dag. Og man er flere studenter i år i Hammerfest og Alta, i underkant av 100 flere i Alta enn for 3-4 år siden. Søkertallene har doblet og det kommer flere internasjonale studenter. Er det dette Ingalill mener er en stille demontering av lokalsamfunnene i Finnmark?

Ingalill prøver å skape et bilde av at Finnmarks fakultetet er lik den gamle Høyskolen i Finnmark og Campusene i Finnmark. Å bruker en navneendring på selve fakultetet som paraply for en systematisk nedleggelse av Finnmark blir helt feil. Campusene i Finnmark lever i beste velgående og opplever stor vekst og tilstrømming.

Årsaken til at man kalte det nye fakultetet i Finnmark Finnmarksfakultetet var simpelt det at studietilbudet var særlige for den tidligere Høyskolen. Men dette var et midlertidig navn. For de som ikke vet; hadde fakultetet studietilbud innenfor sosialt arbeid, turisme, friluftsliv og idrett. Derfor ble navnet endret i 2015 - til Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag. Forkortet til IRS-Fak. Disse styres fra Finnmark, men har studenter også ved andre UiT-campuser i Nord-Norge.

Ellers i Finnmark er det fire andre fakulteter representert disse dekker fagområdene pedagogikk, økonomi og administrasjon, ingeniørfag og helsefag. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk har flere studenter i Alta, selv om fakultetsledelsen ligger i Tromsø, er det fortsatt 58 ansatte i Finnmark som jobber på dette instituttet.

Jeg mener vi skal være stolte av den utviklingen vi har sett innenfor høyere utdanning i Finnmark og være takknemlige for våre studietilbud og at dette gir økt tilgang til kompetanse for nærings- og arbeidslivet i Finnmark.

Dette er et eksempel på en vellykket fusjon, som la grunnlaget for stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet» 2014-2015 og at flere universiteter og høyskoler slo seg sammen i etterkant. Takket være en vellykket fusjon i nord.

Ingalill Olsen ønsker at denne fusjonen mellom UIT og Høyskolen i Finnmark skal svartmales. Men vi i Høyre skal ikke la henne gjøre dette og heller løfte fram de positive ringvirkningene og økningen i studietilbud i Finnmark. Men dette er et eksempel på svartmaling og dobbeltkommunikasjon som Arbeiderpartiet ikke lenger holder seg for gode for. Olsen og andre som henne ønsker at alle endringer i Finnmark skal bli sett på som noe negativt. Er dette slik svartmaling og tåkeprat vi kan forvente av Arbeiderpartiet i Finnmark i alle saker fremover?

Marianne Haukland

2. Kandidat, Finnmark Høyre