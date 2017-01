Bruer-saken og Finnmarkshallen

I et innlegg fredag 27. januar tar fylkesrådmann Øystein Ruud til motmæle mot mine påstander i en kommenar undertegnede skrev noen dager etter at dommen i Bruer-saken falt. Ruud går ikke inn på Bruer-saken, men tar opp mine påstander om en praksis med mangelfull juridisk kompetanse i fylkeskommunen. I min argumentasjon for at Bruer-saken har vært skandaløst behandlet, trakk jeg inn behandlingen av utbyggingen av Finnmarkshallen. Her koblet Ruud og hans medarbeidere på eget initiativ utbyggingen opp mot ESA og mulig konkurransevridende offentlig støtte.

Ruud reagerer på påstanden om at dette forsinket og utsatte prosjektet og kostet anslagsvis fylkeskommunen flere millioner kroner – noe som fra min side ble hevdet å være totalt unødvendig. I sitt innlegg avviser Ruud forsinkelser på grunn av at ESA ble koblet inn, og hevder verken tidstap eller økte kostnader ut over advokathonorar i forbindelse med avklaringene på under 100.000 kroner.

Fakta er: Saken startet tidlig i 2015 da fylkeskommunen etter initiativ fra toppledelsen i fylkeskommunen nektet å underskrive en leie- og utbyggingsavtale med driftselskapet for Finnmarkshallen som helt og fullt offentlig eid og styrt. Begrunnelsen var at prosjektet kunne være i strid med ESA-reglene. Derfor hyret fylkeskommunen inn spesialisert juridisk kompetanse. Den viste seg å koste 85.000 kroner for januar og februar 2016. Taksameteret hos advokaten fortsatte høyst sannsynlig å løpe til lenge etter at ESA etter at fylkeskommunen hadde forelagt organet problemstillingen, og organet kunne slå fast at utbyggingen var uproblematisk og selvsagt kunne gjennomføres.

Finnmarkshallen, ESA og forsinkelse – Vi må avklare støtterettslige problemstillinger ved større utbyggingsprosjekter.

Jeg har ikke nøyaktige tall på endelig advokathonorar, men når de første to månedene hadde kostet 85.000 kroner er det naturlig å tro at totalregningen har nådd 100.000 kroner, høyst sannsynlig mer. I tillegg kommer de interne kostnadene ved at fylkeskommunens jurist Ada Molne Kjøllesdal og Ruud selv har brukt «timer» på saken. Den største kostnaden, og min påstand om at dette stuntet sannsynligvis har gitt en økt kostnad for prosjektet på anslagsvis flere millioner kroner, er at utbyggingen ble forsinket i forhold til tidsplan. Det ble skapt en generell usikkerhet som i viktig fase også fikk kostnadsdrivende effekter.

Det er vanskelig å fastslå presist hvor mye totalkostnaden økte. Det fordi det etter hvert i byggeprosessen også kom inn andre elementer som satte utbyggingen av Finnmarkshallen på vent. Hallen vil stå ferdig i mars og være klar til bruk, men dersom Ruud og fylkeskommunen hadde valgt å bruke kreftene på en effektiv og rask realisering i stedet for å bringe saken inn for ESA, er min påstand at hallen allerede ville stått klar og til en lavere pris. I motsetning til fylkesrådmannen er jeg sterk i troen på at vi snakker om millionbeløp, i tillegg til store ulemper for skole og frivillig idrett.

Kommuneadvokat Torbjørn Saggau Holm har fulgte saken på vegne av samarbeidspartner Alta kommune. I et oppslag i Altaposten vinteren 2015 er han klinkende klar på at fylkeskommunen har rotet dette til, og at det aldri har vært reell fare for at ESA skulle vurdere, og slett ikke komme til at Finnmarkshallen mottar ulovlig statsstøtte. Saggau Holm sa dette:

«Det er ikke ESA eller EØS-avtalen som er problemet. Derimot er det fylkeskommunen sin forståelse av regelverket, fylkeskommunen sin saksbehandling og fylkeskommunen sin iver etter å fremme saken for ESA som er problemet og årsak til at utbyggingen nå har strandet».

Så tilbake til mitt hovedbudskap i min kommentar fredag 20. januar. Den er ikke et angrep på fylkeskommunen, og Øystein Ruud spesielt, eller øvrig juridisk kompetanse. Mitt poeng er at Bruer-saken krever en total holdningsendring. I første omgang et minimum av ydmykhet og selvkritikk. En start ville være å ta direkte kontakt med Bjørnar Bruer å gi en uforbeholden beklagelse. Ikke en upersonlig og forbeholden beklagelse i form av en epost-melding som nesten må oppfattes som en tvangshandling i stedet for noe som kommer fra «hjertet». En ansatt som av to rettsinstanser har fått dokumentert at han urettmessig har blitt utsatt for en forfølgelse av sin arbeidsgiver, fortjener at arbeidsgiveren ikke etterlater noen tvil om at det skal ryddes opp, og det må skje ansikt til ansikt.

Mitt poeng med å vise til Finnmarkshallsaken var ikke «hva var det vi sa», og etterpåklokskap. Denne og Bruer-saken burde ha ført til politisk inngripen og styring. Samtidig viser Bruer-saken en total mangel på vilje og evne til å føre en overordnet personalpolitikk. Mitt budskap er at Bruer-saken også er en skam for Ap- og SV som styrer Finnmark fylkeskommune. Den viser i tillegg en åpenbar handlingslammelse og overdreven vilje til å beskytte de på toppen og følge dette opp med null empati for de på gulvet.

Selv uten noen form for juridisk kompetanse var det åpenlyst for alle, dessverre med unntak av flertallet i fylkesutvalget, at ut fra dommen i tingretten ville fylkeskommunen med en anke gå på et nytt smertelig og kostbart nederlag. Det var kun snakk om at presentasjon av nye fakta kunne redusere tapet. Uten noe nytt, men kun med svekkede argument og fakta, ble lagmannsrettens dom mer pinlig for fylkeskommunen enn tingrettens. En dom som er en omdømmemessig katastrofe. Mitt spørsmål blir derfor: Hvem skal stå fram og ta ansvar for denne skamplett for fylkeskommunen og sørge for at Finnmark fylke fører en personalpolitikk som har tillit hos anstte, arbeidstakerorganisasjoner og hos befolkningen?

Jarle Mjøen

politisk redaktør