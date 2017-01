– Befolkningen forventer tilgang til tjenestene

I et oppslag i Altaposten 27. januar siteres det fra et brev øre-nese-halslege Annette Schmiz har sendt til kommunelegen i Alta. Hovedkonklusjonen i Schmizs brev, og i Altapostens oppslag, er at fastlegene i Alta henviser for mye til øre-nese-halslege, og at mange av tilstandene det henvises for heller burde vært tatt hånd om av fastlegen selv.

Nasjonale data for bruk av spesialisttjenester viser at det er en tett sammenheng mellom tilgjengelighet av spesialister og bruken av dem. Allerede i 1988, mens Tove Strand (tidligere Strand Gerhardsen) var sosialminister, la hun fram data som viste at offentlige utgifter til privatpraktiserende spesialister var åtte ganger så stor per innbygger i Oslo og Akershus som i Nord-Norge.

En kartlegging undertegnede gjennomførte for Sosialdepartementet i 1990 om bruken av ambulerende spesialister i Finnmark, viste at Tromsøs befolkning brukte øre-nese-halslege omtrent åtte ganger mer enn det befolkningen i Finnmark gjorde. Dersom man skulle oppnå en mer likeverdig bruk av spesialister, viste de innsamlede dataene at man måtte tilrettelegge for spesialisttjenester nærmere der folk bodde.

Som tidligere fastlege i Alta (og nå i Loppa), er det mitt inntrykk at befolkningen i Vest-Finnmark er svært godt fornøyd med det spesialisttilbudet som over tid har utviklet seg i Alta. Det gjelder tilbudet Annette Schmiz gir, slik det gjelder gynekologtilbudet og bruken av indremedisiner, for å ha nevnt noen av tjenestene. Misnøyen som stadig kommer til uttrykk i media, skyldes altså ikke tjenestene som allerede eksisterer, men at det burde vært mer av dem.

Jeg registrerer at færre av innbyggerne i Loppa ber om henvisning for ulike tilstander, og noen reserverer seg også mot å bli henvist. Det er forståelig. De har lenger reisevei, og spesielt den eldre delen av befolkningen kan oppleve reisen som en stor belastning. Forskjellen i bruk av spesialister skyldes dermed ikke først og fremst at fastlegene i Alta henviser på sviktende grunnlag, men at de møter en befolkning som har lettere tilgang til tjenestene enn det nabokommuner som Kautokeino, Loppa og Kvænangen har.

Konsekvensen av at det etableres spesialister i Alta, er at befolkningen forventer tilgang til tjenestene. Mens vi som fastleger tidligere tok kreftprøver på kvinner i allmennpraksis, vil flere og flere kvinner nå få gjort dette hos gynekolog, særlig de som har en mannlig fastlege. Tilsvarende forventer befolkningen at de blir henvist videre til spesialist når plager fra ørene, nesen eller halsen ikke går over.

Tilbudet har også konsekvenser for hvordan fastlegene organiserer sin praksis. Tidligere tok helsesøster hørselstester når legene ba om dette. Nå tas i stedet testen hos øre-nese-halslege ved henvisning for nedsatt hørsel. I kommuner som mangler dette tilbudet vil det fortsatt tas hørselstest på legekontoret eller hos helsesøster. Dermed reduseres behovet for videre henvisning.

Som fastleger kan vi rådgi pasienter og gjøre en mest mulig grundig utredning før vi henviser videre. Men det vil være urimelig å forvente at fastlegene i Alta skal nekte å skrive en henvisning når pasienten har et sterkt ønske om dette.

Fastleger generelt vil være enig med Annette Schmiz i at de som har det største behovet for spesialisttjenester skal prioriteres. For å oppnå at det skjer i praksis tror vi på en god og tett dialog med spesialistene.

Alle fastlegene i Alta møtes regelmessig for å drøfte faglige emner. Jeg vet at Annette Schmiz vil være hjertelig velkommen til dette forumet for å drøfte fornuftig henvisningspraksis fra fastlegene til henne. En felles forståelse mellom henne og fastlegene av når pasienter bør henvises, kanskje med et skriv til pasientene som sier noe om det, ville sannsynligvis ha gitt Schmiz det resultatet hun ønsker.

Olav Gunnar Ballo, hovedtillitsvalgt for fastlegene i Finnmark