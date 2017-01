Finnmarkshallen, ESA og forsinkelse

Jarle Mjøen skriver følgende i sin kommentarartikkel i Altaposten 20. januar 2017: «I friskt minne burde politikerne hatt at Ruud og hans medarbeidere på eget initiativ, og mot blant annet rådene til samarbeidspartner Alta kommunes jurister, meldte utvidelsen av Finnmarkshallen inn som en mulig ESA-sak. Det forsinket og utsatte prosjektet og kostet fylkeskommunen anslagsvis flere millioner kroner – totalt unødvendig. ESA konkluderte med at overvåkningsorganet selvsagt ikke hadde noen innsigelser til at Finnmarkshallen ble bygd ut.»

Offentlige virksomheter i Norge skal avklare forholdet til støttereglene før de inngår avtaler som kan være i konflikt med EØS-avtalens forbud mot statsstøtte. Som offentlig virksomhet er det både viktig og riktig at Finnmark fylkeskommune avklarer støtterettslige problemstillinger ved større utbyggingsprosjekter slik som Finnmarkshallen.

ESA konkluderte i juli 2015 at utbyggingen kun ville ha en marginal effekt på samhandelen og at det på det tidspunktet ikke utgjorde statsstøtte. ESA understreket imidlertid at den faktiske bruk av Finnmarkshallen burde overvåkes for å sikre at statsstøtte ikke ble gitt. Dette er det tatt hensyn til i den 30 år lange leieavtalen Finnmark fylkeskommune har inngått med Finnmarkshallen Driftsselskap AS. For Finnmark fylkeskommune kostet arbeidet med avklaringer knyttet til ESA i underkant av 100.000 kroner og medførte ingen forsinkelser av utbyggingsprosjektet for øvrig. Det er ikke riktig som Jarle Mjøen skriver at det kostet «anslagsvis flere millioner kroner.»

Øystein Ruud

Fylkesrådmann