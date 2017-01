– Har ingenting med samiske rettigheter å gjøre

Leder av Norske samers Riksforbund (NSR) Beaska Niillas, uttaler 28.1.17 til avisa «Sagat» om Nessebydommen som er blitt avsagt av Utmarksdomstolen for Finnmark at «NSR mener det er et steg i riktig retning for samiske rettigheter» .

Dette er bevisst desinformasjon fra NSR sin side. Dette fordi at i dommen kan man lese at domsavsigelsen gjelder «Den fastboende befolkningen».

Dommen er således etnisk nøytral, og det kan ikke under noen omstendigheter hevdes at den har noe med «samiske rettigheter» å gjøre.

Jarl Hellesvik