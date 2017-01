– Tvang ingen god løsning

Åpent brev til statsråd Jan Tore Sanner.

Jeg viser til den pågående debatten og prosessen rundt kommune- og regionreformen. Engasjementet i Finnmark er stort, både lokalt og regionalt. Det er i seg selv en verdi at mennesker som bor i en kommune viser en oppriktighet i slike spørsmål gjennom lokale folkevalgte organer. Som fylkesordfører i Finnmark har jeg selv, gjennom to fylkestingsbehandlinger, vært med å vedta at vi ønsker at Finnmark består som egen region. Også her er det demokratiske aspektet vesentlig for finnmarkingene.

Vi har gitt innspill gjennom høring til statsråden på modeller for et eget Finnmark og et utvidet Finnmark.

Når det gjelder kommunereformen, så har Fylkesmannen i Finnmark ovenfor statsråden, foreslått løsninger for kommunene i Finnmark. Som jeg ser det er tvangssammenslåing ingen god løsning for kommunene i Finnmark. Avstandene er store, og argumentene om at innbyggerne kan nå kommunesenteret i nabokommunen innen kort tid, er ikke relevant for de fleste kommunene i Finnmark. Legitimiteten til en ny sammenslått kommune vil også være betydelig bedre i de tilfeller hvor det er frivillighet som er bakgrunnen for sammenslåing.

Det er mange kommuner som har hatt sine samtaler og sondereringer, noe vi i Finnmark fylkeskommune også har hatt når det gjelder regionreformen. Jeg ber statsråden registrere og respektere de innspill og de demokratiske beslutninger som er tatt lokal og regionalt. Det vil være en god inngang til en mer konstruktiv debatt om både kart og oppgavefordeling.

Jeg vil også benytte anledningen til å etterlyse en mer opplyst debatt rundt oppgavefordelingen til nye kommuner og regioner. Per i dag er kunnskapsgrunnlaget rundt oppgaver for lite til å kunne føre en konstruktiv og opplyst debatt om reformene.

Runar Sjåstad

fylkesordfører