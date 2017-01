– Olsen tar feil om effekten av fusjonen

Ingalill Olsen (Ap) hadde onsdag et leserinnlegg i Altaposten som må bero på misforståelser eller en alternativ virkelighetsforståelse. Olsen har rett i at det var betydelig skepsis til fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø i forkant. Det var likevel mange som så de muligheter en fremtidig fusjon innebar. Flere så at Høgskolen hadde behov for å bli en del av et større fagmiljø for å kunne ivareta det samfunnsoppdraget de var gitt.

De viktigste forholdene som ble trukket frem og som talte for en fusjon var at Høgskolen i Finnmark hadde åpenbare utfordringer nå det gjaldt rekruttering – både av studenter og fagansatte. Selv om noen mente at man kunne løse disse utfordringene alene, var det flere som mente at en sammenslåing ville styrke fagmiljøet og studentrekrutteringen ved de ulike studiestedene i Finnmark. Erfaringene etter fusjonen viser at det også var riktig – fagmiljøet er styrket gjennom fusjonen ved at flere er blitt ansatt og tilknyttet de ulike studiestedene i Finnmark. Samtidig ser vi at antall studenter ved de studieløpene som vi leverer i Finnmark har økt. For enkelte studier betydelig. Vi så dette blant annet i høst da omlag 600 nye studenter valgte å begynne på et av de studietilbudene som ble tilbudt fra Alta, en stor del av disse via nett. Vi er etter fusjonen blitt en betydelig nettleverandør av kompetanse, noe vi bør være stolt av, og ikke snakke ned.

Så er det riktig at styret vurderer å gjøre noen strukturelle endringer knyttet til organisering og videre drift av fagmiljøene her i Finnmark. Dette er etter min mening mer en nødvendighet enn et problem. Etter at fagmiljøet i Finnmark ble en del av UiT, Norges Arktisk universitetet er også Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad blitt en del av det Universitetet. Vi er dermed blitte enda sterkere. Fagmiljøet fremstår nå som et enda bedre og attraktivt alternativ for studenter som ønsker å studere her i Finnmark. Samtidig er vi blitt enda mer attraktive for næringsliv og forvaltning som leverandør av kompetanse ved at vi har knyttet til oss enda flere fagressurser som vil bidra i utviklingen av Finnmark. Fusjonen har dermed bidratt til at nødvendig kompetanse for videre vekst og utvikling i fylket kan hentes i nord, i stedet for i sør. Fremtidige utviklingsprosjekt i regionen vil derfor i større grad enn tidligere kunne hentes og utvikles lokalt fra sterke fagmiljøer i Finnmark. Forstår ikke at personer med politiske ambisjoner fra Finnmark kan være skeptisk til en slik utvikling.

Olsen synes også å være bekymret for Finnmarksfakultetet og at fagmiljøet har endret navn. Det er mye som kan sies om dette, men fagmiljøet i Finnmark er ikke bare knytte til et fakultet (tidligere Finnmarksfakultetet, som nå har fått navnet Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag), men fem. Ved færre og større fakultet vil man også ha bedre forutsetninger for å kunne tilby en fremtidig doktorgradsutdanning her i Finnmark, samtidig som et sterkt fagmiljø i Finnmark vil kunne uttale seg med en tydelig stemme overfor politikere, andre forskningsinstitusjoner, og andre med interesser i utviklingen i Finnmark. Vi har også fått bedre forutsetninger for å delta i større internasjonale forskningsprosjekt og derigjennom tilføre hele fylket helt nødvendig kunnskap.

Kan derfor ikke se at utviklingen etter fusjonen bør ledsages av negative karakteristikker, og mener tvert om at politikere som har ambisjoner om å representere Finnmark, bør formidle et helt annet og mer positivt syn på utviklingen her. Jeg mener også at dette er et spørsmål om mer grunnleggende og viktigere ting enn navn. Olsen tar derfor etter min mening feil i sin beskrivelse av effekten av fusjonen, samtidig som jeg ikke deler hennes bekymring for fremtiden til fagmiljøene i Kirkenes, Hammerfest og Alta der universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitetet er etablert her i Finnmark.

Olsens avslutning med at utviklingen etter fusjonen føyer seg inn i en «demonteringsiver» som Finnmark er usatt for, en karakteristikk vi kjenner fra flere enn henne, men som jeg allikevel mener er grunnløs. Når hun i tillegg i kjent stil knytter fusjonsarbeidet og utviklingen til H/Frp, har jeg ikke så mye å tilføye, utover å minne henne på at fusjonen ble initiert og gjennomført av en sterkt tilstedeværende Kristin Halvorsen som var minister i en helt annen regjering enn den Olsen henviser til. Finnmark og tre steder i fylket har blitt vertskap for et sterkt universitetets- og fagmiljø. Det er bare positivt.

Kristen Albert Ellingsen

Førstelektor og

Høyre-politiker