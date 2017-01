– Alta tar ikke alt

Alta blir i ulike sammenhenger fremstilt å ville ta alt, i betydningen urettmessig å ta fra andre kommuner og regioner.

Det faktiske bildet er nok noe mer nyansert. Alta har de seneste tiårene vært et vekstsenter med de utfordringer som dette innebærer. Politikerne i kommunen har etter beste evne og økonomi søkt å legge forholdene til rette for stadig nye innbyggere: Barnehageplasser, skoleplasser, arbeidsplasser, boliger, infrastruktur, helse- og omsorgstjenester og fritidstilbud. Det er gjort store investeringer på alle disse områdene, stort sett ved bruk av kommunale midler og låneopptak. Altas befolkning har vist stor offervilje slik at innflytterne skal trives og finne seg til rette i kommunen.

Alta søker også å ha gode relasjoner med nabokommunene. For eksempel i forbindelse med utbygging av ny E6 gjennom Alta vurderte politikerne å bruke egne velferdsmidler til å finansiere veien, slik at bilister fra nabokommunene og andre skulle slippe å betale bompenger i Alta. Ny E6 gjennom Alta ble det ingenting av, men vi har fått en utmerket ny E6 vest for Alta som gjør det lettere for bilister å trafikkere mellom Langfjorden og Hjemmeluft.

I forrige kommunestyreperiode gjorde det daværende kommunestyreflertallet sitt beste for å bremse befolkningsveksten ved å stoppe utviklingen av Alta. Men det hjalp ikke, befolkningstilveksten fortsatte, og nå har det nye kommunestyret store utfordringer på alle områder med å ta igjen etterslepet. Alta har ingen ønsker om å praktisere regjeringens politikk med å sende innflyttere tilbake der de kom fra.

Et aktuelt stridstema der Alta for tiden møter kraftig politisk motstand både sentralt og regionalt er sykehuset i Alta. Begrunnelsen ligger skjult i den inngrodde forestillingen om at «Alta tar alt». Det er få utenom Alta som tar innover seg behovet for bedre sykehustjenester i hele regionen, også for befolkningen i Alta. Politikerne i Alta må nok regne med å gi alt for å få etablert bedre sykehustjenester til befolkningen i Alta og omegn.

Konklusjon: Alta tar ikke alt, Alta gir alt.

John I. Dalseng