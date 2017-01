En bauta har falt

Søndag kveld kom det triste budskap om fylkestingsrepresentant Roger Hansen fra Mehamn var gått bort, 73 år gammel. Roger var en aktiv folkevalgt og tillitsvalgt for Arbeiderpartiet i nærmere et halvt århundre. Roger døde midt i sin gjerning, som fylkestingsrepresentant i Finnmark i sin tredje periode og som kommunestyrerepresentant i Gamvik kommune i sin åttende periode. Et imponerende stykke politisk historie ble avsluttet søndag kveld.

Roger har i år vært medlem av Arbeiderpartiet siden 1977. Han ble innvalg i kommunestyret i Gamvik i 1979, og i 1985 valgt som ordfører, en posisjon han beholdt i 22 år fram til 2007. Han satt 4 år som leder av Finnmark Arbeiderparti fra 2002 – 2006, og 5 år i partiets Sentralstyre, fra 2002 - 2007. I 2007 ble han innvalgt i Fylkestinget i Finnmark. Roger ble gjenvalgt til kommunestyret og formannskap i Gamvik kommune i 2015, etter en pause herfra på 8 år.

Roger var en engasjert politiker. Han var levende opptatt av utviklingen på kysten med spesielt blikk på fiskeriene. Ingenting gjorde Roger mer sint enn det ranet av torskekvoter han mente trålrederiene gjorde fra de små fiskeriavhengige samfunnene langs finnmarkskysten. Hans kamp for å få tilbake leveringsforpliktelsene til torsketrålerne var hard og han gav ikke opp. Også som samferdselspolitiker gjorde Roger seg bemerket. Både helårsveien til Nordkyn og den nye veien over Ifjordfjellet vil for alltid stå som minnesmerker over den politikk han forfektet.

I arbeidet med Finnmarksloven ble hans rolle som brobygger og som en politiker med sans for løsninger som holder over tid avgjørende. Både i forhold til at Finnmark Arbeiderparti kom fram til samlede løsninger og at partiets sentralstyre kunne komme med gode forslag inn i det krevende arbeidet med lovforslaget i Stortinget.

Roger var et godt og varmt menneske. Roger brydde seg om folk, han var mentor for mange unge politikere og hadde et spesielt øye for de nye ordførerne. Hans fortellerglede, hans gode humør og kjappe replikk, hans omtanke og omsorg for de nærmeste rundt seg, viste oss at han var et helt menneske. Vi er mange som tenker tilbake på samvær med Roger med et smil om munnen, men også med en tåre i øyekroken. Vi vil savne deg Roger!

Våre tanker går nå til Heidi, til barn, barnebarn og resten av hans familie, som sitter igjen med savnet og sorgen.

Vi lyser fred over Roger Hansens minne.

Ingalill Olsen

På vegne av

Finnmark arbeiderparti