– Misvisende om anbud

Jeg vil med dette komme med et par oppklaringer vedrørende bygging av omsorgssentert.

1. I Altaposten 12. januar står det i en artikkel "Utelukker Altas egne. Store deler av bygget er basert på tre-materialer som må hentes i sentral-Europa". Dette er misvisende da det er opptil entreprenør å foreta materialvalg.

2. I Altaposten 18. januar står det i en artikkel, sitat "Etter at vi hadde fått vurdert dette av konsulentfirmaet Rambøll og blitt sterkt frarådet en oppdeling, turte i alle fall ikke jeg å ta sjansen. Ifølge konsulenten kunne risikoen i verste fall-scenario gi en ekstra sluttregning på 200 millioner, sier Østlyngen".

Dette er ikke korrekt. Politikere, næringsforeningen og Neso ble enig om en upartisk fagmann som skulle avgjøre dette. I tillegg ble, etter ønske fra noen av partene, også Finnmarkssykehusets fagmann tatt med på samme møte. Vi ble også enig i at partene skulle akseptere resultat av møtet. Her var fagfolkene samstemt om at det rette var å lyse dette ut som ett anbud, og partene har akseptert dette som avtalt.

Det som er misvisende er at det på slutten står "...gi en ekstra sluttregning på 200 millioner". I vårt møte ble ingen summer nevt, det var kun en diskusjon på å gjennomføre prosjektet med minst mulig risiko for kommunen.

Til slutt vil jeg si jeg er glad mange av de lokale entreprenørene er med i denne konkurransen. Og de er faktisk blant de beste i landet, pluss at de har en fordel med bo og reiseutgifter, så om alt er som "normalt" vil dette anbudet havne hos lokale entreprenører.

Ole Steinar Østlyngen