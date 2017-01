Roger Hansen til minne

Vår gode venn og partikamerat Roger Hansen er brått og uventet gått bort. Han var en av de mest markante politikerne i Finnmark i sein etterkrigstid. Hans langvarige virke om ordfører, leder i Finnmark arbeiderparti, medlem i partiets sentralstyre, fylkestingsrepresentant, og en rekke andre verv, viser hvilken tillit folk hadde til ham.

Roger var ikke redd for å innrømme at han kunne ha tatt feil. Et kjennemerke ved hans politiske virke var at han var åpen for å lytte og lære, og deretter stake opp en ny kurs på grunnlag av nyvunnet innsikt. Det viste han ikke minst når det gjaldt de samepolitiske spørsmålene.

I Finnmark har vi som kjent til tider hatt til dels oppheta debatt om ulike temaer knytta til samisk språk, kultur og rettigheter. Det var ikke minst i forhold til disse nye politiske utfordringene Roger viste sine store politiske evner. Han gikk fra å være en skeptiker til det nye som var i ferd med å vokse frem, til å bli den enkeltperson som fikk størst betydning for at vi i Finnmark arbeiderparti kom gjennom debatten om Finnmarkslova på en verdig og samlende måte.

I årene før 2005 var Roger leder i Finnmark arbeiderparti, og brukte da sin politiske autoritet til å samle Finnmark arbeiderparti om et enstemmig innspill til partiets sentrale organer om hvordan forvaltninga av land og vann i Finnmark skulle være. Det er få eller ingen andre enn Roger som kunne ha fått til en slik omforent løsning, som også i store trekk ble partiets standpunkt da saka ble behandla i Stortinget våren 2005.

Roger sto støtt på arbeiderbevegelsens likhetsprinsipper. For ham innebar dette at det også måtte være likhet mellom kulturene, og at den samiske kulturen hadde like stor rett til utvikling som den norske. Han var også blant de markante finnmarkspolitikerne som klarest skjønte og formulerte at det ikke er noen motsetning mellom samiske og finnmarkingenes rettigheter.

Dette kom også tydelig til uttrykk i hans positive holdning til Kystfiskeutvalgets innstilling, om at de finnmarkingene som behøver det har rett til en fiskekvote som gir et rimelig utkomme - en kvote som går tilbake til fellesskapet igjen når vedkommende ikke lenger har bruk for den.

Dét er også en politisk arv som våre politikere burde forvalte etter Roger sine visjoner om et Finnmark som skal være selvgående, basert på de naturgodene som gjennom tusener av år har vært grunnlaget for bosetninga her. Hans langvarige kamp for trålernes leveringsforpliktelser er en del av den arven som må videreføres.

Samferdselssektoren var en annen arena hvor han befant seg vel og brukte sin politiske innsikt. Nordkynveien er ett eksempel, og i seinere tid helårsveien over Ifjordfjellet. Mange er takknemlige for hans innsats for å få gjennomført også disse viktige prosjektene for Finnmark.

Roger var en god venn. Han var raus og innsiktsfull. Når man snakka og diskuterte med ham, lærte man alltid noe. Det er et stort slag for det politiske Finnmark og for hans familie at han nå er borte.

Steinar Pedersen

Tana, 24. januar 2017