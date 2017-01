– Reagerer på direkte usannheter

Mineralnæringen har en lang og stolt tradisjon i Finnmark. Tidligere var Finnmark mineralfylket nr. 1 i Norge. Denne næringen har i generasjoner gitt helårige gode arbeidsplasser, inntekt til arbeidsfolk, økt vekst i lokalsamfunnene, ringvirkninger som mange har nytt godt av, og ikke minst, dette er også en næring der kvinner og jenter har bidratt betydelig. De beste sjåførene på de store dumperne på Sydvaranger var jentene.

Mineralnæringen står sterkt i Finnmark.

Har vært mange utspill i media i det siste om Nussir sin planlagte gruve i Kvalsund kommune. Noen ønsker å være imot Nussir sine planer, og det respekterer vi.

Men det vi reagerer sterkt på er direkte usannheter som blir kjørt fram i media så mange ganger at det til slutt virker som en sannhet. Uttalelser som "Nå skal vi ødelegge en nasjonal laksefjord, dette er Norges største miljøskandale, dumping av giftig gruveavfall, mineralnæringen har frie tøyler til å bruke norske fjorder som avfallsplass, ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, latterliggjøring av antall arbeidsplasser og ringvirkninger, truer eksisterende lokalt næringsliv, falske gruveløfter osv."

Disse utspillene blir etter vår mening overhode ikke fulgt opp med alternativer til vekst og verdiskapning for Kvalsund kommune.

Mye av den samme debatten gikk da Sydvaranger gruve skulle starte opp i 2008 i Kirkenes. Det første som gikk over bord var fakta, så kjørte man på med en debatt preget av følelser. Da fyk det galt av sted. Å fiske laks i Neiden kunne vi bare glemme, Bøkfjorden ville dø, avgangen fra gruva ville sige ut Bøkfjorden og forurense hele Barentshavet, det ville bli svære støvskyer i forbindelse med lasting, gruva ville tømme eksisterende lokalt næringsliv for arbeidskraft osv. osv.

Skjedde dette, nei. Ikke i nærheten engang.

Så til det vi mener er direkte misvisende i denne debatten. Begrepet "dumping" blir konstant brukt av de som er imot Nussir sine gruveplaner. Enda verre blir det når "giftig gruveavfall" kommer i neste setning.

Dumping er definert som en ulovlig, en lyssky aktivitet som tar en snarvei for å bli kvitt noe. Her har Nussir brukt tid, kapital, fulgt lover og regler, søkt og fått utslippstillatelse for deponering av avgangsmasse på et kontrollert og avgrenset område i Repparfjorden. Nå må gruva dokumentere konsekvensene, konstant overvåke område det blir deponert i. Avgangsmassene, som rett og slett er finmalt stein, vil bli liggende på havbunnen. Ja bunnlivet der deponeringen skjer vil bli dekket av avgangsmassen, men erfaringene fra f.eks. Bøkfjorden viser at bunnlivet tar seg opp igjen etter ca. 5 – 10 år etter avsluttet deponering.

Bunnlivet i det forrige deponiet fra 1970 tallet i Repparfjorden har gjennom to fjordbunnundersøkelser de siste årene vist en normal tilstand.

Avgangen som er tenkt deponert i Repparfjorden vil bli tilsatt kjemikalier. I konsentrert form er disse kjemikalier giftige, på lik linje med shampo, oppvaskmiddel. Men i prosessen så vil en stor andel gå sammen med produktet til smelteverk i Nord-Europa, og noe av kjemikaliene vil feste seg til avgangen og brytes ned på havbunnen. Dette går ikke utover økosystemet i Repparfjorden, at fjorden vil være dø, fisken vil bli forurenset med tungmetaller, er usannheter som det ikke finnes belegg for. En økning av kobberinnholdet i sjøvannet i Repparfjorden vil være så liten at den neppe kan måles og ikke ha betydning for mattryggheten.

Til de som er redd aktiviteten vil ødelegge for laksefiske i Repparfjordelven er det god dokumentasjon på at laksen vil være så å si upåvirket.

Så til argumentet om at Nussir ikke er samfunnsmessig økonomisk lønnsomt.

Vi mener at dette prosjektet er i aller høyeste grad samfunnsøkonomisk lønnsomt, vi tar ut mineraler vi og verden har behov for, gir 150 lokale arbeidsplasser, hele året, verdiskapning og ringvirkninger ikke bare i Kvalsund, men stor betydning for regionen og nasjonen Norge.

Er vi så godt forspent her i Finnmark at vi kan si nei til 150 helårige arbeidsplasser i gruva til Nussir, i tillegg til store ringvirkninger lokalt /regionalt? Vi mener at det kan vi ikke.

Kvalsund kommune ønsker denne satsingen velkommen, de har fokus på verdiskapning – ringvirkninger og vekst. At Kvalsund kommune skal bli en enda bedre kommune å bo, leve, vokse opp og arbeide i. Nå har de virkelig muligheten til dette, i sameksistens med eksisterende lokalt næringsliv. De får flere bein å stå på.

Norge har et av verdens strengeste regelverk for HMS og ikke minst miljø. Vi er storforbrukere av ny teknologi, som inneholder mineraler. Da er det en selvfølge at også vi i Finnmark skal utvinne dette på en mest mulig skånsom og fornuftig måte, at arbeidsplassene og ringvirkningene kommer Kvalsund og Finnmark til gode.

Marit Nilsen, distriktssekretær i

Norsk Arbeidsmandsforbund, avd. 9 Nord.

Bjørn Johansen, LO sekretær Finnmark