– Optimisme i Finnmark

Denne uka ble det offentliggjort informasjon om status på fiskerinæringa – den veksten vi ser der og økningen i antall fiskere, spesielt i Finnmark. Det er svært gledelige tall! Men Helga Pedersen og Arbeiderpartiet klarer ikke å dele den gleden. I et leserinnlegg fra henne er det ingen positivitet å spore.

Men politikk virker, og dagens regjering har drevet aktiv næringspolitikk, nettopp for å sikre lav arbeidsledighet og høy vekst i næringslivet. Det ser vi resultatet av i Finnmark. Svært lav arbeidsledighet og stor optimisme i næringslivet. Næringslivet har etterspurt satsing på infrastruktur, lavere skatt og forenkling. Dette har regjeringen levert på. At det legges til rette for lønnsomhet både på sjø og land også i fiskerinæringen gjør at det nå satses på fiskeri i store deler av fylket.

I tillegg er målet for dagens regjering å flytte mer makt ut av Oslo, fra staten og til kommunene. Flytte makt og beslutningsmyndighet ned til lokalpolitikerne, som kjenner kommunens utfordringer best. Vi har lyktes i å redusere de statlige innsigelsene, men har ikke lyktes med å få kommunene i Finnmark til å ruste seg for flere oppgaver og mer selvstendighet. Det beklager jeg på vegne av innbyggerne.

Men regjeringspartiene vil utvikle Nord-Norge på mange områder! Det er satt fart på mineralleting og gitt tillatelse til gruvedrift i Kvalsund, som vil gi 300 arbeidsplasser og stor kompetanseoppbygging. Olje- og gassnæringen har fått leteområder på løpende bånd, for å sikre Finnmark vekst også i denne næringen. Og her svikter nå Arbeiderpartiet. Når det nå er et taktskifte hos Ap frykter jeg konsekvensene for våre muligheter i Finnmark. Før de har forhandlet med eventuelle samarbeidspartier som SV og MDG har de altså selv snudd ryggen til næringa. Forhandlingskortet med disse partiene vil muligens bli Barentshavet, og det vil være et stort tilbakeskritt for vårt mulighetsfylke.

Jeg opplever nå en regjering som lytter til distriktene, men som av og til får stortingsflertallet i mot seg på saker som er viktig for oss. Det betyr at vi trenger mer Høyre/Frp-politikk, ikke mindre. Vi tror på Nord-Norge.

Laila Davidsen (H)

Stortingsrepresentant