– Hvorfor bruke millioner på brakkerigger, mens andre elever busses?

Undring til Rådmann i Alta, Bjørn-Atle Hansen og politisk ledelse:

Foreldre og rektor ved Saga skole har vært bekymret for at kapasiteten ved Saga skole er for liten, med resultat at førsteklassinger fra høsten 2017 muligens måtte busse til Elvebakken, Kaiskuru og Tverrelvdalen.

IFinnmark melder tirsdag at rådmann i Alta, Bjørn-Atle Hansen beroliger foreldre og rektor i Saga med at alt skal ordne seg for førsteklassinger ved Saga skolekrets til skolestart i august 2017.

Kan rådmann Bjørn-Atle Hansen og politisk ledelse i Alta kommune svare klart og uten bortforklaringer på følgende spørsmål: Hvorfor bruker Alta Kommune sju millioner kroner på skole "rigger" til Komsa og Saga skole for at 1 klassingene skal slippe å busses, mens alle skoleungene i Kåfjord må busses – og det for å spare rundt 1,5 millioner? Minus noen ti-tusener, for det koster vel å leie buss? Jeg har på ingen måte noe i mot at barn får gå i nærmiljøet rundt Saga og Komsa, det skulle strengt tatt bare mangle. Jeg lurer imidlertid på hvorfor barn i Kåfjord ikke har samme rettighet?

Klart og konsist svar mottas med takk.

Irene Ojala