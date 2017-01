– Hva skjer med undervisningen på Komsa skole?

Vi heter Lilja og Nia.

Vi går på Komsa skole i sjette klasse.

Dette er situasjonen på skolen vår:

1. Dårlig inneklima.

2. Dårlig belysning ute.

3. Byggene trenger et nytt strøk med maling.

4. Små huller i veggene.

Vi har blitt lovt at brakkerigger skulle erstatte klasserom under oppussing, men oppussinga har drøyet på seg, og vi lurer på kor lenge vi må vente på brakkeriggene.

Videre, har Alta kommune meddelt at Maurtua, et av byggene på skolen er og blir permanent lukket. I Maurtua finnes gymsalen og undervisningslokalene for sløyd, mat og helse, musikk, tekstil og kasserom. Dette betyr at klassene (1.-7.) ikke får fagene de har krav på.

I år skulle sjette trinn hatt mat og helse, men det blir ikke. Gymtimene må vi ha på Gnisten på ungdomsskolen. Vi bruker friminuttene våre til å gå dit, og ofte må vi bruke deler av matpausen.

Hva er planen?!

– Flaggskipet ble til slutt en havarist Lærerpensjonist Viktor Johnsen fylles med vemod og skuffelse når han besøker Komsa skole.

Får vi mat og helse neste år? Og hvor da? Blir det da ekstratimer på oss til neste år?

Må vi fortsette å bruke våre friminutt på å gå til Gnisten?

Og hva med de andre klassene på skolen? Må de vente med undervisning i sløyd, mat og helse, musikk og tekstil til det er tatt en beslutning for eller i mot en storskole i Alta?

Disse spørsmålene har vi lyst at Alta kommune skal svare oss på.

Kom gjerne på besøk til oss i sjette klasse på Komsa skole.

Nia og Lilja og

resten av sjette klasse