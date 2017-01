– Myter og fakta om Alta/Hammerfest

Jeg hadde egentlig avsluttet debatten om sykehus og VargsundXpressen, men når politiske tungvektere som SV-veteran Ole Simonsen og gruppeleder Ole Steinar Østlyngen i Alta Arbeiderparti på ny fortsetter denne gjennom Altaposten, må jeg få kommentere argumentene de kommer med.

Sykehusdebatten

Ole Simonsen forsøker seg på en sosiologisk analyse og mener at grunnen til at Alta er blitt en hoggestabbe er at Alta har vokst forbi andre byer i Finnmark og at de derfor kanskje har fått en følelse av personlig tap i forholdet Dermed tar følelsene overhand og skjellsordene er lette å ta til. Jeg tolker det slik at Alta fører en saklig debatt, mens vi andre styres av følelser og bruker skjellsord. Myten om det livskraftige Alta og misunnelige naboer lever i beste velgående. En liten porsjon selvransakelse burde kanskje vært på plass?

Jeg er enig med Simonsen i at beslutninger bør bygge på kunnskap og analyser og ikke på følelser til folk flest. Som kjent brukte Alta kommune 500.000 kroner i en konsulentrapport for å få frem samfunnsmessige konsekvenser av flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta. Rapportens konklusjon er at det ligger samfunnsmessige gevinster i størrelsesorden 450 millioner kroner over en 25-årsperiode, dvs 18 millioner hvert år. Baksiden er at 1350 arbeidstakere i Hammerfest må finne annet arbeid og det blir stående ledig opp mot 1000 boliger i kommunen.

Jeg har tidligere kritisert rapporten og påvist at den økonomiske gevinsten er langt lavere. Dessuten er det ikke tatt hensyn til at Finnmark vil miste verdifull medisinsk kompetanse som det vil ta flere 10-år å bygge opp igjen. Hvis vi likevel legger rapportens økonomiske tall til grunn, så mener tydeligvis sosialisten Simonsen at denne «kunnskap» er tilstrekkelig til å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta med de dramatiske konsekvenser det medfører.

Alta svikter VargsundXpressen

Det har bygd seg opp en myte om at Hammerfest svikter VargsundXpressen. Dette er bakgrunnen for at partileder Østlyngen hevder at dette var dråpen som fikk det til å flyte over for han. Sannheten er at det er Alta som svikter hurtigbåten. For hammerfestinger er det viktig å komme til flyplassen om morgenen og retur fra flyplassen om ettermiddagen. Hovedrotasjonen med båt fra Alta kl 07.00 og retur fra Hammerfest kl 1640, er først og fremst for at altaværinger kan komme seg til og fra sykehuset i Hammerfest.

Hovedrotasjonen (sykehusekspressen) har likevel minst belegg og står for bare 40 % av passasjerene, mens ekstrarotasjonen som hammerfestingene bruker, står for 60% av passasjerene. I forhold folketallet, så reiser den enkelte hammerfesting tre ganger så ofte med hurtigbåten som den enkelte altaværing. Det er derfor først og fremst Alta som svikter VargsundXpressen.

Flyplass

Det eksisterer en myte i Alta om at Hammerfest arbeider for en storflyplass i Hammerfest i konkurranse med Alta. Partileder Østlyngen i Alta kastet i fjor ut tanken om at Alta la sykehussaken død mot at Hammerfest la bort planen om storflyplass. Dette måtte han raskt ta tilbake og kalle det en prøveballong, etter at Altaposten grep fatt i saken. Imidlertid eksisterer fortsatt denne myten. NRK Finnmark meldte nylig at Hammerfest kommunestyre enstemmig har vedtatt ønsket om en slik storflyplass. Jeg vet ikke hvilken kilde NRK har for en slik feilaktig nyhetsmelding. Det er mer nærliggende å tro at dette er en konsekvens av at NRK har flyttet hovedtyngden fra Vadsø til Alta. For sin egen troverdighets skyld, burde NRK dementere denne påstanden.

Hammerfest ønsker ny lokalflyplass og dette er vedtatt både av fylkestinget og verbalt kommet med i nasjonal transportplan. Man forholder seg imidlertid til de anbefalinger som kommer fra Avinor og sentrale organer når det gjelder lokalisering og banelengde.

Stortingsvalget

I likhet med Østlyngen er jeg enig i at Ingalill Olsen er den beste kandidaten vi kan få på førsteplassen ved stortingsvalget. Jeg stusser over påstanden om av Ingalill er «uspiselig» for altaværinger. Fra min tid som nestleder i Finnmark Arbeiderparti husker jeg at Ingalill i forbindelse med uttalelse om sykehus i Hammerfest og Kirkenes, insisterte på å få med en tilføyelse om at også Alta måtte få dekket sine investeringsbehov innenfor helse. Dette gjorde at flere av Altas representanter stemte for uttalelsen.

Ingalill er også den eneste stortingskandidaten fra Finnmark som nevnes som statsråd i en ny rød/grønn regjering. Skjer dette, vil også partiets 3. kandidat fra Alta være sikret stortingsplass.

Tom Mortensen

Hammerfest