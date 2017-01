– Står på at talen burde vært fremført på samisk

I Norge er det heldigvis ytringsfrihet. Og i forbindelse med Sametingspresidenten, som er vår fremste politiske representant, holdt sin nyttårstale på NRK – ble jeg kontaktet fordi jeg var samisk lærer. Og ærlig som jeg var, og i ytringsfrihetens navn, måtte jeg si hvordan det var.

– Jeg klarte ikke å høre talen fordi den ble fremført på norsk. Nettopp fordi samisk er mitt morsmål og at jeg mener at årets viktigste tale burde bli fremført på samisk.

Geir Johnsen fra Arbeiderpartiet har sendt ut en pressemelding som jeg ikke kan la gå uten å svare.

Johnsen reagerer sterkt på at jeg kaller nyttårstalen for overtramp, ja det var det for meg og kanskje for mange andre samisktalende. Han sier videre at jeg er fordømmende. Noe som jeg tar sterkt avstand fra!

Jeg står fortsatt på at talen burde vært fremført på samisk. Nettopp for å ivareta vår egen kultur og vår språklige arv. For vi har mange fine samiske språk og Larsen kunne ha valgt å bruke et av dem, men tøffest hadde vært hvis hun hadde brukt språket fra sitt område. I et intervju med sameradioen i juni bekreftet hun at hun kan lese samisk, men ikke snakke så godt. Derfor ble forventninger til henne større, for hun kunne ha lest opp en tale på samisk. For mange er nyttårstalen fra Sametinget en bekreftelse og en anerkjennelse av samisk språk og kultur. Hvem skal fronte samisk språk hvis ikke Sametingspresidenten går foran som et godt eksempel. Det virker lite troverdig at det skrives fine resolusjoner hvis ikke viljen og kunnskap er til stede. Så må jeg også minne dere kjære samepolitikere om hvorfor Sametinget en gang i sin tid kom:

«Språket er en viktig kulturbærer og identitetsmarkør. Det er en grunnleggende menneskerettighet å ha mulighet til å bruke sitt eget språk, og som urfolk har samer i tillegg rett til ytterligere beskyttelse av sitt språk. Tidligere har dette blitt aktivt motarbeidet gjennom fornorskningspolitikken. Sametinget har som mål at samisk språk styrkes og at det blir en naturlig del av den norske offentligheten.» (fra sametinget.no)

Jeg synes det er trist hvis en sametingsrepresentant ikke klarer å se betydningen av samisk språk, som er en del av vår kulturarv og som er en grunnstamme hos en befolkning.

Arbeiderpartiet og jeg som enkeltperson har tydeligvis ulik syn på dette. Men det verste med pressemeldingen fra Ap er ikke våre ulike syn, men måten Johnsen og Arbeiderpartiet angriper meg og forsøker å knytte det til NSR som jeg er medlem i. Jeg har selv når jeg har blitt intervjuet, påpekt at jeg ikke er ute etter Vibeke Larsen som person, men sametingspresidenten og det mandat som vårt fremste talerør.

Nok en gang minner jeg om ytringsfriheten. Jeg opplever det som stygge beskyldinger og angrep på usaklig grunnlag. Det stemmer at jeg har stått på lista til NSR i nordre valgkrets, men jeg er fortsatt ikke politiker. Jeg har ingen verv knyttet til NSR eller Álttá Sámiid Searvi.

Jeg er rystet over hvordan Arbeiderpartiet forsøker å ramme NSR og meg personlig ved å skissere mitt ansettelsesforhold ved Áltta Sámi Giellaguovddaš, og tidligere verv og hva Alta sameforening er medeier i.

Johnsen skriver i sin pressemelding at NSR bør være varsomme med hva slags signaler de sender ut. Og at NSR-folk er fordømmende. Det krever jeg at Johnsen beklager. Jeg representerer ikke NSR og å generalisere NSR for det jeg har kommentert er skitne politiske trekk. Jeg oppfordrer Johnsen til å holde seg til sakens innhold.

Mine utsagn står jeg for! Skal ikke jeg ha rett til å slåss om vårt eget språk uten å bli beskyldt og anklaget for å være en slags mindretalls elite som undertrykker resten fordi vi ønsker å berge språket. Hvis ikke vi har sametingspolitikere med oss, hvem skal da ivareta vår felles arv, samisk. Alle språkdebatter ender med at noen stopper debatten med å si at dette er undertrykking, de fleste samer kan ikke samisk.

Jeg representerer verken språksenter eller NSR i dette tilfellet, men váibmogiela/hjertespråket vårt, det samiske språket. Kjære Johnsen, vet du hvorfor jeg jobber på Álttá Sámi Giellaguovddáš?

– Juste danin go mun háliidan seailluhit giela ja iežamet kultuvra. Mun lea sápmelaččaid biga giela ektui, ja mun vuorddán maiddai ahte min presideantta lea sámegiela deháleamos ovddasteaddji.

Oversatt:

– Dette gjør jeg fordi jeg har lyst til å ta vare på vårt språk og vår kultur. Jeg jobber for den samiske befolkningen og det samiske språket, og jeg forventer at også at vår president skal være en viktig lederskikkelse for det samiske språket.

Brita Julianne Skum

Samiskspråkforkjemper / Sámegielatgiellagáhttejeaddji