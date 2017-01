Sosialister og billige boligtomter

Otto Aas fra SV tar opp spørsmålet om billige hustomter der han trekker fram Bangjordet.

Etter det en kan forstå av var reguleringsplanen for området startet opp høsten 2011 og de første tomtene skulle komme i 2012. Det var uttalelser som daværende ordfører Bakken kom med.

Nu ble det jo ikke slik.

I februar 2015 ble det vedtatt i kommunestyret en rask behandling av området. Når en ser hvordan saken står i dag der det kommer fram at tomtene kanskje kan lyses ut først i 2018/2019, lurer jeg jo på hva som er årsaken til at saken tar så lang tid. I 2011 mente de som styrte at de skulle klare å få ferdig tomter på ett år. Nå er det jo de samme som sitter og styrer, men i dag tar saken flere år å få realisert.

Venter på tomter som skulle ut i 2012 Bangjordet ble holdt tilbake – og presset prisen på tomter opp mot 1,5 millioner kroner.

Kanskje uttalelsene fra ordfører Bakken i 2011 var valgkampløfter som ikke holdt mål?

Det er jo veldig bra at Alta kommune klarer å få frem billige hustomter til førstegangsetablerere og ungdom. Det som jeg er forundret over er at godt etablerte og voksne søker på de 4 billige tomtene som er lagt ut i Tverrelvdalen. To av søkerne er politikere og begge er godt etablerte. Jeg lurer på om vedkommende ikke har tenkt på at de tomtene bør tildeles ungdommene. Eller er det slik at mye vil ha mer? Begge er sosialister, men en kan jo lure.

