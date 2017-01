Alta må godta å være huggstabbe for politikere og nettroll fra andre steder i Finnmark. Det er helt naturlig for et sted som utgjør over en fjerdedel av befolkninga i fylket. Tromsø har i alle år vært i samme situasjon i Troms. Det samme ser en i de største stedene i andre fylker i landet. Det som er synd både for Alta og de andre er at denne unyanserte kakkingen også får negative konsekvenser for alle.

Det som er litt spesielt for Alta, er at byen har vokst forbi de andre byene som har vært viktige i fylket, i de siste 40-50 årene. Folk husker altså at «deres» by har vært større enn Alta og får derfor kanskje en følelse av et personlig tap i forholdet. I en slik situasjon kan derfor følelsene ta overhand og skjellsordene er lette å ta til.

Mange fra andre steder hevder at utviklinga i Alta har kommet fordi det er stjålet fra de andre stedene i Finnmark. Jeg tror en slik argumentasjon både er uriktig og vil forsterke den negative utviklingen for de som har en slik forklaring. En er nødt til å se på egen utvikling og forsøke å finne svarene der. Det er analysene av egen utvikling som kan gi konstruktive svar for framtiden. Hva og hvor kan vi satse «hos oss» for å snu utviklinga? Hvilke virkemidler kan vi bruke og hvem kan vi samarbeide med?

For Alta er situasjonen litt annerledes. I kraft av sin størrelse i et tynt befolket fylke, er det naturlig at mange etableringer i regionen legges hit. Alta vinner på de fleste av parametrene som er viktig for nye etableringer. Mange etableringer har få eller ingen alternative lokaliseringer i Finnmark. Blir det ikke Alta blir det gjerne Tromsø som er alternativet, med store negative konsekvenser for vårt fylke. Fly-navet i Vest-Finnmark er et godt eksempel. For stedbundne næringer som bergverk, energi, fisk og lignende, som har behov for servise og kompetansemiljøer bør det etableres samarbeidsstrukturer og gode kommunikasjoner for å få en positiv utvikling.

Et problem for et sted som Alta, som vokser så fort, er at kravene til tjenester for befolkningen også vokser. Det gjelder også tjenester som ikke produseres av egen kommune. Sykehustjenester er en slik ytelse som skal leveres til befolkningen i Alta fra et helseforetak. Alle som vil, ser at det er ulogisk at et sted med 21000 innbyggere ikke har eget sykehus. Sykehusstrukturen, slik den er i dag, er begrunnet ut fra historisk bosetting. I tidligere tider var det vanlig at alle byer eller større tettsteder hadde eget sykehus. I Finnmark hadde vi fire sykehus. Sykehusene i Vardø og Vadsø ble nedlagt på 60/70-tallet og vi satt igjen med Kirkenes og Hammerfest.

Det er altså en historisk forklaring på at vi i dag har sykehuset i Vest-Finnmark i Hammerfest, ikke en faglig eller økonomisk forklaring. Skal sykehuset fortsatt være i Hammerfest når det skal bygges nytt, er det en historisk og politisk beslutning, ikke en faglig eller økonomisk. Både de som er for og de som er imot en uhildet utredning om sykehusstrukturen i Vest- Finnmark, vet at alle viktige parametre peker mot Alta. Derfor står i realiteten kampen om den administrative og politiske beslutningen skal bli tatt med utgangspunkt i kunnskap eller ikke.

Jeg håper våre politikere og administrative leder fremover vil bygge sine beslutninger på kunnskap og analyser og ikke på frustrasjonene til «folk flest».

«Trumpismen» bør ikke være veiledende for vår framtid.

Ole Simonsen