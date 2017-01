– Tomter til opp mot 1,5 millioner viser at Alta har lyktes dårlig

Kystpartiets Odd Walseth er opptatt av sosial boligpolitikk. Det er jeg og Alta SV veldig glad for, selv om de borgerlige gjennom fire år etter min oppfatning skapte grunnlaget for at priser som gjør at førstegangsetablerne har store problemer med å komme inn på boligmarkedet. Når tomter omsettes for opp mot 1,5 millioner kroner viser det at Alta kommune har lyktes svært dårlig med sin boligpolitikk. Hovedansvaret for dette ligger hos de borgerlige partiene som styrte fra 2011 til høsten 2015.

Samtidig er SV på ingen måte fornøyd med bidraget vårt, verken vårt eget eller samarbeidsparti på rød og grønn side. Det er ingen tvil om at vi «sov i timen» da de blå styrte fra 2011 til 2015, og først på slutten gjennom politisk håndverk klarte å skape flertall for at også Alta kommune skal være en aktiv tilrettelegger av kommunale felt med tomter til selvkost. Det er all grunn til å rose lokalt næringsliv, eiendomsutviklere og entreprenører, for den jobben de har gjort med å få fram boliger. Problemet, og det er i dag vårt ansvar, er at de private har vært enerådende og at kommunale felt med rimelige tomter ikke har blitt brukt til å dempe prisnivået.

Venter på tomter som skulle ut i 2012 Bangjordet ble holdt tilbake – og presset prisen på tomter opp mot 1,5 millioner kroner.

Bangjordet/Skogheim er et slikt eksempel. I 2011 var Ap/SV innstilt på fullt gass for en snarlig realisering av området som kommunen hadde tilegnet seg for 15 millioner kroner. Daværende ordfører Geir Ove Bakken mente at feltet kunne være klart for 60 husbyggere i 2012/13. At vi «sov» og ikke oppdaget at det var null interesse fra borgerlig politisk ledelse til å realisere feltet til tross for at grunnen var sikret, er beklagelig. Med Venstres hjelp fikk vi imidlertid i 2015 tvunget gjennom snarlig ingangsetting av planleggingen. At Walseth og halve kommunestyret sa nei, viser bare forskjellen i boligpolitikken. Der Ap, SV, MDG, KrF og uavhengige ønsker en stor andel av kommunale tomter til selvkost, har de borgerlige overlatt markedet til de private og en prisgalopp som rammer de som skal inn på boligmarkedet.

SV har brukt enormt mye politiske krefter på å få snudd holdningen om at vi ikke skal utvikle kommunale felt og selvkosttomter. Fortsatt er det en lang vei å gå, både slik vi oppfatter administrasjonen og de på blå side. Vi er glad for at det i Ap er en stadig større forståelse for at boligproduksjonen må opp og at private og kommunale felt må utvikles parallelt for å ha et priskorrektiv.

Sosialister og billige boligtomter – Hvorfor tar dette så lang tid, nå er det jo sosialistene som styrer?

Så til slutt Odd Walseths forsøk på å slå under beltestedet. Fordi jeg har søkt på en av fire tomter som nå er utlyst i Tverrelvdalen, for øvrig tomter som SV har jobbet hardt med å få ut i markedet, skal jeg ifølge mot politiske motstander ha ofret førstegangsetablerere og har en tvilsom moral. Walseth har helt rett i at dette er kommunale og svært rimelige tomter, men jeg kan berolige min politiske kollega at prisen ikke har hatt betydning for meg. Derimot er vi en stor familie som har jakter på hus og tomt over tiår i Tverrelvdalen hvor vi har tilknytning og nettverk gjennom familie og venner. Jeg var fullstendig klar over at dagens tildelingskriterier gjør at vår familie ikke ville komme i prioritert gruppe, og at det ville være rundt 50 søkere foran oss i køen. Motivasjonen for å søke var å vise at det er et stort behov for tomter i dette og andre området av Alta. Dagens politiske styre i Alta jobber nå hver eneste dag for å få realisert flere kommunale felt. Etablerere som håper på tomt i dette området bør sende noen ekstra varme tanker til SVs Otto Aas, som nå ser ut til å få resultater gjennom at både Kvitberget og Svenbakken vil bli realisert i løpet av noen få år.

Når Odd Walseth vil frata sine politiske motstandere retten (moralsk rett) til å søke tomt, og at han åpenbart mener at røde politikere skal utelukkes fra å søke på lik linje med andre, synes jeg han bør be om at tildelingskriteriene endres og at dette tas inn.

Tommy Berg

Tomtesøker og leder i Alta SV