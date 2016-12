Altapostens journalister ser tilbake på året som har gått.

Fra nyttår fins det ikke lenger. Det er lagt ned.

Hva jeg tenker på? Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge. Det er historie fra 2016. Falt i ryggen av sine egne. Regissert for å ta pengene til kontoret vekk fra Finnmark.

Denne saken har opprørt meg i 2016, litt fordi jeg selv hadde ansvaret for dette kontoret i seks år, men aller mest fordi sentrale aktører i Foreningen Norden har strippet Finnmark for viktige midler. På en måte som i ettertid neppe kan kalles etisk høyverdig. Snarere kategoriseres dette i historisk lys som grådighet.

Det ble forsøkt på samme måte i 1997. Da ville Foreningen Norden flytte kontoret til Tromsø, men direktøren fra den hvite, prangende Abbeddiengen hovedgård, hvor Foreningen Norden har sitt hovedsete, fikk ikke viljen sin. Til tross for at han egenrådig hadde inngått en avtale med lokalforeningen i Tromsø om at kontoret, som den gang ble ledet av Nøste Kendzior, skulle flyttes til Tromsø. Kuppmakerne hadde den gang til og med leid lokaler i Tromsø, men måtte strekke våpen.

Bedre lykke neste gang, kan man kanskje si og sannelig gikk det troll i ord. Under skiftende regimer i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, som informasjonskontorene har kunnet smykke seg med å være underbruk av, har informasjons- og kontaktpunktene vært under press.

Nær sagt ved hvert eneste budsjettframlegg har det vært omstruktureringer og forslag til endringer i utbetalingsrutinene. Paraplyorganisasjonen for Norden-foreningene hadde en tid oppgaven som pengefordeler, mens ministerrådet til tider delte pengene ut direkte til kontorene.

Og så kommer den store spøken.

Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge er, som det eneste kontoret av de mange satelittene rundt om i Norden, Baltikum og nærområdene, for ikke å snakke om nordområdene, besluttet lagt ned.

Det kan kontorets dyktige ansatte takke Foreningen Norden for.

Den norske avdelingen av Foreningen Norden klarte noe ingen andre har klart til nå. De sørget at alle midler til kontorets drift i Alta skal betales til Foreningen Norden. Det betyr at det lille beløpet fra Nordisk Ministerråd skal til Oslo. Og hele summen som kontoret har fått over statsbudsjettet, etter hvert nærmere en million til nordiske aktiviteter og samarbeidsprosjekter i Barentsregionen, også skal til Oslo. Til Foreningen Norden.

Og da de lokale styremedlemmene i kontoret i Alta for et par måneder siden måtte innse at slaget var tapt, fikk de med som en klausul at ministerrådets penger som de får råde over i Oslo, skal benyttes til prosjekter i nord. Nord er som alle vet svært langt unna, mens det ikke fungerer på samme måte den andre veien. Nå har det seg slik at Tromsø peker seg ut som stedet hvor pengene skal brukes, for der sitter tidligere medlemmer av styrer og stell og bare venter på å få kloa i pengene som er bevilget på statsbusjettet. Penger som informasjonskontoret har forvaltet til ulike prosjekter i samarbeidets ånd både i Norden og mot Russland. Prosjekter for å sikre pressefrihet i tidligere Sovjetunionen, har gjennom nettverket Barents Press vært høyt prioritert. En prioritering som det skal bli spennende å se hvordan Norden-direktøren sikrer videre.

Jeg har ellers vanskelig for å forstå annet enn at Frank Bakke-Jensen hadde hatt god bruk for et aktivt infokontor i nord, nå når han er blitt nordisk samarbeidsminister ved siden av sine EU- og EØS-gjøremål.

Joda, jeg er irritert. Kommer sikkert til å fortsette å irritere meg også. Irritere meg over den grenseløse arrogansen fra «Oslo-gryta». Pføy – og godt nyttår.