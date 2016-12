– Har ikke levert på eldreomsorg

Arbeiderpartiet har store ambisjoner for bedre velferdstjenester i norske kommuner. I helse- og omsorgsbudsjettet for 2017 har vi foreslått flere dagaktivitetsplasser for demente og en tyngre satsing på velferdsteknologi. Det er viktige og nødvendige satsinger. Men det er likevel grunn til å minne om at en god kommuneøkonomi er helt avgjørende for å styrke eldreomsorgen og gjøre de nødvendige investeringene for årene som kommer. Derfor har Arbeiderpartiet i vårt alternative statsbudsjett prioritert tre mrd. kroner mer til kommunesektoren.

Vårt økonomiske opplegg for kommunene gir rom for sterkere satsing på eldreomsorg. Vi vil ha flere ansatte i pleie og omsorg, med vekt på heltidsstillinger og variert kompetanse.

Tidligere har Fremskrittspartiet ment at det ikke skulle stå på pengene når det gjaldt eldreomsorg. Selv med rekordbruk at oljepenger, evner ikke Frp å prioritere penger til eldreomsorg. Frp i regjering synes det er viktigere med skattekutt på 20 milliarder kroner til de som har mest fra før, framfor å styrke eldreomsorgen.

Med 135.000 arbeidsledige mennesker og rekordhøy oljepengebruk, så burde alt ligge til rette for å få til et løft for eldreomsorgen. Folk og penger burde kobles for å gjøre eldreomsorgen bedre. For å utdanne og ansette de folkene som trenges, for å ruste opp og bygge nye bygg, og utvikle og ta i bruk mer velferdsteknologi. Det er beklagelig at regjeringen ikke bruker muligheten til å skape framtidas eldreomsorg.

I januar 2013 sa partileder Siv Jensen til VG at Frp ville gjøre det like lett for eldre å få sykehjemsplass som for en asylsøker å få plass på et asylmottak. Hun sa:

«Det kan ikke stå på pengene. Det får koste hva det vil.»

Når Stortinget nå har behandlet det siste statsbudsjettet fra H/Frp-regjeringen, er det en anledning til å oppsummere hva dagens regjering har fått til.

Vi har en regjering som ikke har prioritert kommuneøkonomi og utbygging av velferdstjenestene lokalt. Tall fra Finansdepartementet viser at veksten i kommunesektorens samlede inntekter har falt fra en årlig vekst på 2,5 prosent i perioden 2006-2013 ned til 1,9 prosent årlig med H/Frp-regjeringen. Årlig utgjør dette en forskjell på om lag 2,5 mrd. kroner som kommunesektoren har gått glipp av med dagens regjering.

Derfor er det ikke så rart at dagens finansminister og fiskeriminister i sommer erkjente at regjeringen ikke har fått til nødvending satsing på eldreomsorg. Da lovet de å komme sterkere til bake i 2017. Det har de ikke levert på gjennom statsbudsjettet for 2017.

Helga Pedersen (Ap)

Stortingsrepresentant