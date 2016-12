– Jeg ønsker meg en familie til jul

For barn og unge er jula det ultimate høydepunktet for året: Adventsgaver hver dag, og masse godteri, kos sammen med dem vi er aller mest glad og ting som vi har ønsket oss lenge venter. Det er dessverre ikke sånn for alle.

92 000 barn i Norge lever under fattigdomsgrensa, og mange barn gruer seg til jul fordi da flyter alkoholen løst. Andre må tilbringe jula i midlertidige boløsninger og må leve i uvisshet. Alt de ønsker seg til jul er trygghet. Alt de ønsker seg til jul er en familie de kan feire sammen med, også til jul neste år. Og året etter det. En familie de kan tilbringe høytider med også når de har blitt voksne.

I Nord-Norge er det 62 barn og ungdom som venter på å få komme i et fosterhjem. Det er ulike grunner til at barn og unge må flyttes fra sine biologiske foreldre, men dreier seg i all hovedsak om at foreldrene av ulike årsaker ikke evner å ivareta barnets behov og utvikling.

Alle fosterbarn er unike individer og mange har opplevd ulike typer svik. De har kanskje aldri gledet seg til jul. Hverdagen har vært fylt av usikkerhet og uforutsigbarhet. De har kanskje aldri hatt tydelige grenser, eller voksenpersoner som har tatt ansvar eller vist de omsorg. Flere har hatt få eller ingen opplevelser av nærhet eller mestring. De kan ha dårlig selvbilde og utfordringer med å stole på andre. Det de aller fleste ønsker er å føle tilhørighet og å være «vanlig».

Fosterforeldres ansvar er støtte fosterbarna og å gi de nye erfaringer. Om å hjelpe barna og ungdommene til å utvikle modeller som innebærer at de forstår at er personer som er verdig kjærlighet, at de er i stand til å mestre, og føle at andre mennesker er der for dem. De trenger hjelp til å takle sine følelser og tanker, og de trenger å bli sett og anerkjent.

Barn som trenger et fosterhjem ønsker seg nok også en ny Iphone, penger eller merkeklær, men øverst på ønskelista til mange står en varig, vanlig familie som de kan flytte inn hos.

Vi som jobber med fosterhjem i Nord-Norge ønsker å komme i kontakt med stabile, rause og omsorgsfulle voksenpersoner, som kan stille opp og sørge for at våre mest utsatte barn kan få sitt ønske oppfylt.

Har du mulighet til å oppfylle dette ønsket?

En riktig god jul og et godt nytt år fra alle oss som jobber med å rekruttere fosterhjem i Bufetat, region nord!

Fosterhjemstjenesten

Bufetat, region nord