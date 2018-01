Pallplass på Moland

sport

Martin Moland og Malene Trosten Andersen kjørte natt til lørdag den sjuende runden i det amerikanske scootercrossmesterskapet. Han har ikke fått det helt til å stemme så langt, men varslet at motivasjonen foran helgas løp var større enn noen gang.

– Jeg har opplevd en del motgang i de første løpene denne sesongen, men jeg gir ikke opp. Jeg kommer sterkere tilbake når det skal kjøres løp i Deadwood om to uker, fastslo han til A-sporten for to uker siden.

Moland ble nummer tre og to i heat en og to, hvor altaværingen hadde beste rundetid i begge heatene. I finalen ble han nummer tre bak amerikanerne Cole Cottew og Hunter Patenaude.

Trosten Andersen fikk et dårlig utgangspunkt i finalen og måtte starte ytterst. Hun ble først presset ut av banen, og etter å ha kommet seg opp i rygg bommet hun på en kul og trynet.

I natt har Moland og Trosten Andersen en ny mulighet til å jakte flere pallplasseringer.