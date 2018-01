Fikk hjelp av rekruttene

sport

TSI - Bossekop 2 21-30:

TSI 2 - Bossekop 20-32:

Både BUL og TSI sto med full pott innen helgas toppkamper. Først tok BULs seniorlag en komfortabel tolvmålsseier mot TSI 2. Deretter satte BUL-rekruttene en kontant stopper for TSIs seiersrekke på seks kamper.

BUL 2 lå under med tre mål til pause, men tok seg kraftig sammen etter pause. Åtte mål av Sunniva Hove, fem av Hanne Handsnes Bellika og Ulrikke Rye Josefsen, Kine Wistven (3), Katharina Wahl Nikolaisen (3) og Maja Romsdal (3), Rikke Daljord Johansen (2) og Linda Holst-Olsen Furulund (1) sørget for å sende BUL 2 opp på andreplass i 3. divisjon med en kamp mer enn TSI.

Med seier over TSIs førstelag i morgen skal mye gå galt for at ikke BUL spiller opprykkskvalifisering etter sesongslutt.