Lei kranglinga - dro på vennskapstur til Hammerfest

nyheter

Sisa kultursenter har sett seg inderlig lei på kranglinga mellom Alta og Hammerfest og fant ut at dette ville iallefall ikke de være med på.

– Nei, nå fant vi ut at vi måtte gjøre noe for å styrke vennskapsbåndet til naboen vår, sier Geir Kåre Henriksen, Sisa-ansatt og opprinnelig hammerfesting.

Dermed bestemte han og de andre Sisa-vennene seg for å tromme sammen en gjeng flyktninger og altaværinger for å dra på vennskapstur.

Coop i Bossekop og Nornett ble spurt om å sponse deler av busskostnadene, noe de villig bidro med, og torsdag bar det avgårde.

– Vi har veldig god kontakt med frivillighetssentralen i Hammerfest og det var dit vi tok turen først. Her ble vi møtte med deilig mat og trivelig samvær, samtidig som vi etterpå fikk oss en rundtur i byen med Knut Arne Iversen, reiselivssjef og tidligere håndballspiller i Tyskland og Alta, som guide.

Vi var blant annet ved gjenreisningsmuseet og det var mange flyktninger som syntes det var veldig interessant å se at faktisk hele Finnmark ble brent under krigen, men at vi i dag har bygget opp alt og har blitt et så bra samfunn. Det gir håp for de som kommer fra krigen, eksempelvis i Syria, mener Henriksen.

– Det var en veldig positiv tur, og for meg var det jo ekstra artig å treffe gamle kjente i gatene. De fleste ler av denne kranglinga mellom byene. Når det kommer til folk flest tror jeg ikke det stikker så dypt, sier Henriksen.