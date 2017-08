Har du en suvenir til Sondre?

For god innsats og fremragende selger-egenskaper under Ungt Entreprenørskap tidligere i år, stakk Sondre Klemetsen i Capsen UB av med prisen for beste selger. Det betyr at Klemetsen kan se frem til en tur til Canada for å delta i Next Generation Leaders Forum, som arrangeres av Ungt Entreprenørskaps canadiske bror.

– Det er en slags konferanse hvor unge mennesker møtes fra hele verden. Her skal vi få utvikle oss som personer gjennom ulike workshops, teambuling, pitch-presentasjoner og øve på å holde taler. I tillegg blir det foredrag fra forskjellige ledere som har gjort suksess, gløder Klemetsen på telefon.

Skrekkblandet fryd

Klemetsen forteller at det er med skrekkblandet fryd han på fredag setter seg på flyet mot Oslo, for så å fly til videre til Canada. Her skal han være fra søndag til og med neste fredag.

– Programmet går fra åtte om morgenen til ti på kvelden. Det blir et tett program. Fredag avsluttes det hele med premieutdelinger og en bankett med avslutningsseremoni, sier han.

En bit av Finnmark

Alle deltagere har blitt bedt om å ta med seg suvenirer til Canada. Klemetsen innrømmet at han ikke helt vet hva som passer, og ber derfor Altas befolkning om hjelp. Da avreisen er allerede på fredag, lønner det seg å være rask med å kontakte Klemetsen.

– Hvordan blir det å representere Finnmark og Nord-Norge?

– Det er utrolig stort og jeg vil gjøre mitt beste for å gi et best mulig inntrykk, avslutter han.