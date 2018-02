Tyrkiske medier: – Syriske styrker drevet bort fra Afrin

NTB utenriks

Syriske regjeringsvennlige styrker er blitt tvunget 10 kilometer bort fra byen Afrin, melder det tyrkiske statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Tyrkiske artilleristyrker skjøt varselskudd og tvang «terroristene» til å snu, heter det i meldingen.

Det foreligger ingen øvrige detaljer. Meldingen bekreftes av syriske medier, som opplyser at en gruppe regjeringsvennlige syriske krigere var på vei inn i den kurdiskkontrollerte Afrin-enklaven via den nærliggende regjeringskontrollerte landsbyen Nubul.

Tyrkiske styrker begynte å beskyte området og journalister ble tvunget til å løpe i sikkerhet, ifølge syrisk statlig fjernsyn.

– Tyrkiske regimestyrker slo til med artilleriild mot milits som ankom Afrin-regionen, heter det i en melding fra det syriske statlige nyhetsbyrået SANA.

Flere hundre

Flere hundre krigere som er lojale overfor president Bashar al-Assad, ankom tirsdag ettermiddag Afrin-enklaven, som ble angrepet av Tyrkia for én måned siden i et forsøk på å drive syrisk kurdisk milits ut av området. Ifølge nyhetsbyrået AFP nådde ikke de syriske styrkene fram til selve byen Afrin, som ligger inne i enklaven ved samme navn.

Ifølge nyhetsbyrået AP hørtes det drønn fra granatangrep i området tirsdag ettermiddag, kort tid etter at Assad-vennlige syriske styrker hadde tatt seg inn i Afrin. Den regimevennlige TV-stasjonen al-Mayadeen viste bilder av en kolonne med biler med syriske flagg som kjørte inn i Afrin. Bilene var ifølge TV-stasjonen lastet med våpen og militssoldater.

Den syriske kurdiske YPG-militsen opplyste senere at det dreier seg om styrker som skal utplasseres langs grensen til Tyrkia. Afrin-enklaven er under kontroll av Partiet for en demokratisk kurdisk union (PYD) og dets YPG-milits.

Avtale med Damaskus

YPG-militsens talsmann Nuri Mahmud sa tirsdag at kurdiske styrker hadde bedt Damaskus om hjelp til å slå tilbake de tyrkiske styrkenes framrykking.

– Den syriske regjeringen svarte ved å sende militærstyrker i dag, 20. februar, som skal innta stillinger langs grensen og bidra i å forsvare Syrias territorium og dets grenser, heter det i Mahmuds uttalelse.

Mahmuds opplysninger forelå dagen etter at PYDs tidligere leder Salih Muslim, som befinner seg i Tyskland, bekreftet at en slik avtale da var under forhandling. Men han sa at kurderne ikke vil godta at Assads regjering gjenvinner full kontroll over Afrin.

Det er en måned siden Tyrkia innledet en militæroffensiv mot de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria som grenser mot Tyrkia.

Tyrkia bruker både flyvåpen og bakkestyrker mot YPG-militsen, som har spilt en sentral rolle i kampen mot IS i Syria og som er alliert med USA. Tyrkia anser YPG-militsen for å ha tette bånd til PKK i Tyrkia, der begge gruppene står på landets terrorliste.

(©NTB)