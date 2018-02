Storbritannias brexitsjef avviser «Mad Max»-spådom 

NTB utenriks

I en tale i Wien tirsdag tok Davis et oppgjør med spådommene om at Storbritannia etter brexit vil prøve å skaffe seg en konkurransefordel ved å rasere miljøstandarder og forbrukerrettigheter og undergrave arbeidslivets regler.

Ifølge ham ønsker Storbritannia tvert imot et globalt «kappløp mot toppen».

– Jeg vet at noen av én eller annen grunn har stilt spørsmål ved om dette virkelig er vår intensjon. De frykter at brexit vil utløse et anglosaksisk kappløp mot bunnen, der Storbritannia stuper ned i en «Mad Max»-aktig virkelighet, sa Davis.

«Mad Max» er en dystopisk actionfilm fra 1979 som beskriver et samfunn som er i ferd med å gå i oppløsning.

– Denne frykten for et kappløp mot bunnen bygger ikke på noe som helst. Ikke på vår historie, ikke på våre intensjoner og ikke på våre nasjonale interesser, sa Davis.

Ifølge ham er det i alles interesse å sikre at mennesker beskyttes skikkelig.

Fastsettelse av minstestandarder er ventet å bli et helt sentralt spørsmål i de kommende forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og Storbritannia.

