Over 100 sivile drept i Øst-Ghouta to dager på rad

Den London-baserte syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har lagt fram nye tall som viste at minst 233 sivile er drept i angrep de siste to dagene, blant dem 106 sivile tirsdag og 127 sivile mandag. Siden søndag er over 255 sivile blitt drept og over 1.000 sivile såret.

Mandagen var den blodigste dagen i Øst-Ghouta i løpet av de fire årene området har vært beleiret av president Bashar al-Assads styrker og kontrollert av opprørere.

Seks sykehus bombet

Seks sykehus i Øst-Ghouta i Syria har blitt bombet i løpet av de siste to dagene, ifølge FN. Ifølge SOHR er det russiske kampfly som har bombet sykehusene.

– Jeg er forferdet og rystet av meldingene om de grusomme angrepene mot seks sykehus i Øst-Ghouta i løpet av de siste 48 timene, sier Panos Moumtzis, FNs regionale nødhjelpskoordinator for Syria.

Internasjonale hjelpeorganisasjoner fordømmer blodbadet og uttaler at situasjonen i Øst-Ghouta er svært dramatisk.

– Dette kan være et av de verste angrepene i Syrias historie, til og med verre enn beleiringen av Aleppo, skriver den franskbaserte hjelpeorganisasjonen UOSSM i en pressemelding.

En regimekritisk aktivist og fotograf som bor i Douma i Øst-Ghouta, ber omverdenen gripe inn før det er for sent.

– Det finnes ingen steder å flykte, ingen steder å gjemme seg. Jeg har ikke lenger noe håp. Jeg, i likhet med alle andre i Øst-Ghouta, har ingen andre valg enn å holde ut, skriver den regimekritiske aktivisten og fotografen Firas Abdullah i Douma i en epost til det svenske nyhetsbyrået TT.

– Helt forferdelig

– Når det åpnes stadig flere krigsfronter, og når sivile igjen angripes, er det en situasjon som er uholdbar, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Hun viser til rapporter fra bakken som tyder på at angrep bevisst har vært rettet mot boligområder og steder der folk samles for å skaffe mat.

– Det rammer åpenbart sivile, påpeker hun.

– Det er en helt forferdelig situasjon, og FN har sagt veldig tydelig at bombingen av sivile må stanse, sier hun.

Mulig bakkeangrep

Offensiven de siste dagene har ført til spekulasjoner om at et bakkeangrep kan være under planlegging.

– Det er ikke bekreftet, men det ingen tvil om at det er en tydelig opptrapping i et område som allerede i utgangspunktet har store utfordringer med humanitær tilgang, og der sivilbefolkningen er i en forferdelig presset situasjon, sier Søreide.

– Krigen er langt fra over. Selv om det virker rolig på noen fronter, må man ikke tro at dette er et land som ikke er i krig, understreker hun.

