Mann varetektsfengslet etter økseangrep i Danmark

Mannen, som er av irakisk opprinnelse, er siktet for drapsforsøk på paret 17. februar og et væpnet bankran i Ringsted to dager senere. Under ranet fikk han med seg 28.399 danske kroner.

Politiet betraktet mannen da som farlig, og advarte folk mot å ta kontakt med ham.

Mandag kveld ble mannen pågrepet da politiet snek seg inn på ham på utestedet Club 34 i København. Pågripelsen skjedde uten problemer, opplyste politiet.

Den mistenkte øksemannen ville tirsdag ikke uttale seg i retten i Lyngby. Han har heller ikke ønsket å fortelle sin forsvarer hvordan han forholder seg til siktelsen. Forsvareren Peter la Cour sier imidlertid at mannen nekter straffskyld.

I retten kom det fram at den unge kvinnen som ble angrepet av mannen, ble påført et kraniebrudd. Hennes partner ble truffet i ryggen og hånden. Paret er imidlertid utenfor livsfare. Angrepet skal ha vært umotivert.

Ifølge faren til 29-åringen slapp han ut fra fengsel for under to uker siden etter å ha sonet en dom på tre år for blant annet ran.

