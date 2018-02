Lege i Øst-Ghouta: – Et helvete

NTB utenriks

Forstadsområdet utenfor Damaskus er de siste dagene blitt utsatt for omfattende fly- og artilleriangrep av de syriske regjeringsstyrkene.

Antall drepte sivile hadde tirsdag passert 190, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Blant de drepte skal det være over 50 barn, og i tillegg er over 600 mennesker såret.

– Jeg kan fortelle deg at dette var et helvete. Vi så barn som døde i hendene våre av alvorlige skader fordi de kom sent til sykehuset, sier en lege med fornavnet Mohammed ved et sykehus i Øst-Ghouta til nyhetsbyrået DPA.

– Hvorfor tier verden? Dette er ikke en film, det er virkelighet, nærmest skriker legen.

Barn, mødre og fedre

FNs barnefond UNICEF mener det ikke finnes ord som kan beskrive situasjonen i Øst-Ghouta.

– Ingen ord kan yte rettferdighet til de drepte barna, deres mødre, fedre og kjære, heter det i en uttalelse fra Geert Cappelaere, UNICEFs landdirektør for Midtøsten og Nord-Afrika.

Denne setningen er etterfulgt av en blank side. Deretter står følgende:

– Har de som forårsaker lidelsene, fortsatt ord til å rettferdiggjøre sine barbariske handlinger?

I helgen meldte SOHR at regimet til president Bashar al-Assad hadde sendt forsterkninger fra hele Syria til utkanten av Øst-Ghouta. Dette har ført til spekulasjoner om at et bakkeangrep kan være nær forestående.

Motangrep

En opposisjonstilhenger i Øst-Ghouta fortalte mandag at det falt 20–30 granater hvert minutt mot det opprørskontrollerte forstadsområdet.

Opprørerne forsøkte å slå tilbake mot Damaskus. Tirsdag ble én person drept og seks såret i artilleriangrep mot hovedstaden, ifølge det statlige syriske nyhetsbyrået SANA.

– Artillerigranatene faller som regn. Vi gjemmer oss på gangen, fortalte en kvinne i Damaskus til nyhetsbyrået AP.

Islamistiske opprørere

Øst-Ghouta er det siste store opprørskontrollerte området nær den syriske hovedstaden.

Området kontrolleres i hovedsak av de islamistiske opprørsgruppene Jaish al-Islam og Faylaq al-Rahman. Også jihadist-alliansen Hayat Tahrir al-Sham, som ledes av en gruppe som tidligere var tilknyttet al-Qaida, er til stede i området.

Regjeringsstyrkenes angrep mot området har rammet både sivile, bakerier og provisoriske sykehus, ifølge den britiske kringkasteren BBC. Mandag skal angrepene ha rammet en fødeavdeling på et av de provisoriske sykehusene.

Samme kveld gikk FN ut med en uttalelse hvor de ber om at luftangrepene stopper umiddelbart.

– Det er viktig å avslutte denne meningsløse menneskelige lidelsen. Angrep mot sivile og infrastrukturer må stoppe nå, sa koordinator for FNs flyktningbyrå, Panos Moumtzis.

– Kan vente seg helvete

En video som sirkulerer på regimevennlige syriske sosiale medier, inneholder en advarsel til opprørerne i Øst-Ghouta fra den syriske generalen Suheil al-Hassan. Han leder en gruppe elitesoldater kjent som Tiger-styrken.

– Jeg vil lære dem en lekse i det å kjempe. Jeg sier at de kan vente seg et helvete, og at dere vil se det med deres egne øyne, sier han i videoen.

Resultatet er blitt en massakre, ifølge Nasr al-Hariri, som tidligere har ledet de syriske opprørernes delegasjon til forhandlingsmøter i Genève.

Han forteller at opprørerne forsøker å forhandle direkte med Russland, en av Assad-regimets viktigste allierte. Målet er å stanse de voldsomme angrepene mot Øst-Ghouta.

