Abbas ber FN om fullt medlemskap for Palestina

Abbas var tirsdag i New York der han talte til FNs sikkerhetsråd. I talen sin sa han at palestinerne kommer til å trappe opp innsatsen for å bli medlem av verdensorganisasjonen på lik linje med andre medlemsland.

Han tok også til orde for at det må en multilateral innsats til for å få fredsprosessen i Midtøsten på fote igjen.

Palestina ble i 2012 tildelt observatørstatus til tross for sterk motstand fra blant andre USA og Israel. Det er kun Palestina og Vatikanstaten som har observatørstatus i FN. Palestina fikk statusen året etter at Abbas ikke nådde fram med et forsøk på å oppnå fullt FN-medlemskap for Palestina.

Vil ha fredskonferanse

I det som var Abbas' første tale til FNs sikkerhetsråd siden 2009, oppfordret han til å «innkalle til en internasjonal fredskonferanse innen midten av 2018 med bred internasjonal deltakelse».

– For å løse Palestina-spørsmålet, er det nødvendig å etablere en flersidig internasjonal mekanisme med utgangspunkt i en internasjonal konferanse, sa Abbas.

En slik konferanse bør lede fram til fullt FN-medlemskap for staten Palestina, gjensidig anerkjennelse av Israel og Palestina, og etableringen av en ny internasjonal mekanisme for å inngå en endelig avtale, forklarte han. En oppgradering til fullt medlemskap vil imidlertid kreve enstemmig vedtak fra FNs sikkerhetsråd, noe som neppe vil skje ettersom USA nesten helt sikkert vil legge ned veto.

Etter talen forlot Abbas umiddelbart rommet. Det førte til at Israels FN-ambassadør Danny Danon utbrøt at Abbas nok en gang hadde «løpt bort fra» dialog.

– Abbas er problemet

Danon grep fatt i innholdet i Abbas' tale og anklaget den palestinske lederen for uoppriktighet. Danon viste til at Abbas hadde «nektet å møte statsminister Benjamin Netanyahu selv én eneste gang mens han gjennomførte sju turer til FN».

– Du er ikke lenger del av løsningen. Du er problemet. Hva har du gjort for å bedre livet til en eneste person i Ramallah eller Gaza? Du snakket om din forpliktelse overfor fred, men når du taler til ditt folk, er det et helt annet budskap du fremfører, sa Danon.

Gjentok USA-kritikk

Palestinerne mener Øst-Jerusalem må være hovedstad i en framtidig palestinsk stat. FN-resolusjoner har bedt medlemslandene om å avstå fra å flytte sine ambassader til Jerusalem inntil byens status er løst som del av en israelsk-palestinsk avtale.

USA har likevel kunngjort flytting av sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, noe Abbas nok en gang gikk hardt ut mot i sin tale tirsdag. Han gjentok sin misnøye med Trump-administrasjonens beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og ambassadeflyttingen.

Beslutningen fra Washington må reverseres for å gjøre det mulig å arbeide fram en tostatsløsning, uttalte Abbas. Dermed gikk han langt i å antyde at USA har diskvalifisert seg fra sin rolle som fredsmekler i Midtøsten.

Abbas' tale fant sted bare noen uker etter at USAs FN-ambassadør Nikki Haley kritiserte Abbas og anklaget ham for å mangle motet som trengs for å jobbe for å få på plass en fredsløsning.

