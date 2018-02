Om lag 60 gjester invitert til prins Henriks bisettelse

NTB utenriks

I tillegg til at dronning Margrethe og resten av kongefamilien deltar, kommer det representanter fra hoffet, prins Henriks franske familie og det offisielle Danmark. Det opplyser det danske kongehuset mandag.

Ingen fra den norske eller svenske kongefamilien deltar under bisettelsen. Etter ønske fra den danske kongefamilien vil bisettelsen finne sted i private former, opplyser en talsmann for det norske kongehuset til NRK.

Mandag skal det holdes en minneseremoni der om lag 200 personer vil være til stede, ifølge DR.

Prins Henrik døde tirsdag i forrige uke etter noe tids sykdom. Han ble 83 år gammel.

