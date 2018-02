Nytt britisk parti skal kjempe mot brexit

NTB utenriks

– Vårt mål er å snu brexit og gjenopprette vår betydningsfulle stilling i Europa, og gjøre oss i stand til å fokusere på saker som er av betydning i Storbritannia, skriver partiet, som kaller seg Renew, i en omtale på sitt nye nettsted.

Lanseringen fant sted i London mandag. Renew opplyser å ha over 300 kandidater klare allerede som nå skal se framover mot neste parlamentsvalg som finner sted i 2022. Målet er å rekruttere til sammen 650 kandidater slik at partiet kan ha tilstedeværelse i hvert eneste valgdistrikt i landet.

Chris Coghlan er partiets initiativtaker. Han var uavhengig parlamentskandidat i fjorårets valg.

Renew omtaler seg selv som et parti etablert av folket, for folket, og er siste skudd på stammen av brexit-motstandere. Flere politikere har startet egne kampanjer, blant dem tidligere Labour-politiker Andrew Adonis, som har samme mål: Å stanse brexit-prosessen. Labour-politiker Chuka Umunna står også bak en EU-vennlig kampanje, og en gruppe som kaller seg Best for Britain skapte overskrifter tidligere denne måneden da den mottok en stor donasjon fra milliardær George Soros.

Flere analytikere mener at neste valg kan finne sted langt tidligere enn i 2022, som følge av statsminister Theresa Mays vaklende lederskap og maktkamp innad i det konservative partiet.

52 prosent av britene stemte for å forlate EU i 2016-folkeavstemningen.

