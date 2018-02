IS tar på seg ansvaret for kirkeangrepet i Dagestan

NTB utenriks

Til den russiske avisa RBK Daily forteller en ortodoks prest at mannen bar en rifle og en kniv, og at han ropte «Allahu akbar» da han løp mot kirken og åpnet ild.

Angrepet skjedde i byen Kizljar under feiringen av en lokal festival.

Fire kvinner døde på stedet. En femte kvinne døde kort tid etter på sykehuset som følge av skadene. I tillegg ble tre personer såret i angrepet, blant dem to politibetjenter ifølge nyhetsbyrået Tass.

– Folk var i ferd med å forlate kirken etter en gudstjeneste da han åpnet ild mot dem, sier ordfører Aleksander Sjuvalov til nyhetsbyrået.

Politiet skjøt og drepte mannen på stedet.

Ifølge lokale myndigheter var gjerningspersonen en lokal mann i starten av 20-årene. Nyhetsbyrået AFP skriver at IS bekrefter å stå bak angrepet via meldingsappen Telegram.

Dagestan grenser til Tsjetsjenia og er en av Russlands fattigste og mest ustabile regioner. Regionen har i flere år vært åsted for voldelige sammenstøt mellom ytterliggående islamister og sikkerhetsstyrker.