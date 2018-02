– Trump vil ha bedre bakgrunnssjekk før våpenkjøp

NTB utenriks

Forslaget om å forbedre systemet som foretar bakgrunnssjekker av våpenkjøpere, er lagt fram av den republikanske senatoren John Cornyn og den demokratiske senatoren Chris Murphy i kjølvannet av skoleskytingen i Florida i forrige uke, der 17 mennesker ble drept.

- Trump støtter forslaget om å forbedre det føderale systemet for bakgrunnssjekk, sier Trumps pressetalskvinne Sarah Sanders i en uttalelse mandag.

Den antatte gjerningsmannen i Florida, Nikolas Cruz (19), hadde kort tid før skytingen kjøpt et halvautomatisk AR-15-gevær som ble brukt i massakren.

Cruz hadde kjøpt geværet på lovlig vis, til tross for at han hadde vært i FBIs søkelys og hadde lagt ut en rekke innlegg på sosiale medier der han hadde kommentert at han ønsket å «bli en skoleskytter».