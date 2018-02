USA mener Tyrkia ikke brukte giftgass i Syria

NTB utenriks

Både lokale kurdiske medier og statlige syriske medier meldte lørdag om et gassangrep som førte til at seks sivile i kurdiskkontrollerte Afrin ble innlagt på sykehus. Ifølge legene ved sykehuset hadde de seks pusteproblemer og andre symptomer som kan tyde på at de hadde blitt utsatt for giftgass.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har fått de samme opplysningene fra sykehuskilder. Det har ikke vært mulig å få opplysningene bekreftet fra uavhengige kilder.

Ifølge den kurdiske YPG-militsen ble angrepet utført av det tyrkiske militæret.

Tyrkiske styrker startet i januar operasjoner mot kurdiskkontrollerte Afrin. Tyrkia ser på YPG-militsen som PKK-geriljaens syriske avlegger og har satt begge gruppene på sin liste over terroristorganisasjoner.

