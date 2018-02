Mann mistenkt for økseoverfall ble løslatt for ti dager siden 

NTB utenriks

De to ofrene, som begge er 19 år gamle, er utenfor livsfare. De ble ifølge politiet rammet i den øverste delen av overkroppen og hodet da en mann angrep dem på en bensinstasjon i Birkerød nord for København.

Søndag opplyste politiet at de er på jakt etter en 29 år gammel mann.

– Vi har med stor sannsynlighet riktig identitet på gjerningsmannen, men vi etterforsker fortsatt i flere retninger. Det er etter alt å dømme snakk om et umotivert overfall, sier operasjonsleder Jan Bo Hedager.

Ifølge politiet dreier deg seg om «en gal manns verk».

Dømt for ran

Politiet vil ikke bekrefte identiteten til den ettersøkte mannen, men danske medier har publisert bilder av ham fra overvåkingskameraer, og avisen Berlingske har fått kontakt med mannens far.

Han opplyser at sønnen slapp ut av fengsel for bare ti dager siden etter å ha sonet en dom på tre år for blant annet ran.

Faren sier også at sønnen satt i isolasjon i lengre tid og at han ved løslatelsen knapt kjente ham igjen fordi han hadde gått ned 10 kilo og ikke var seg selv lengre.

Søndag ettermiddag var han fortsatt på frifot.

– Umotivert angrep

– Vi kjenner ikke motivet for overfallet, og det unge paret kjenner tilsynelatende ikke til personen som står bak overfallet, sa operasjonsleder Jesper Hansen like over midnatt natt til søndag.

Politiet oppfordrer publikum til ikke å ta kontakt med den etterlyste mannen ettersom han antas å være farlig.

Det var søndag formiddag et stort politioppbud i området der overfallet skjedde. Det lokale politiet får også hjelp fra andre distrikter, og det er satt inn hunder i søket etter mannen.

Den etterlyste 29-åringen har mørkt hår og mørkt kortklippet skjegg og har ifølge politiet utseende fra Midtøsten.

