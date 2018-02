Latvias sentralbanksjef pågrepet

NTB utenriks

Pågripelsen ble søndag bekreftet av Latvias statsminister Maris Kucinskis.

Dagen før satt han i avhør hos landets antikorrupsjonsmyndighet, og fredag ble både boligen og kontoret hans gjennomsøkt, ifølge tidligere meldinger fra latvisk rikskringkasting.

USAs finansdepartement har de siste dagene anklaget en latvisk storbank for å ha bedrevet massiv hvitvasking for selskaper som blant annet er mistenkt for tilknytning til Nord-Korea.

Finansminister Arvils Aserdens har opplyst til latvisk radio at utviklingen innebærer en alvorlig risiko for Latvias internasjonale rykte, og at Rimsevics bør vurdere å gå av.

President Raimond Vejonis har innkalt til et sikkerhetsmøte i forbindelse med situasjonen.

Rimsevics har vært sentralbanksjef siden 2001. Han sitter også i styret til Den europeiske sentralbanken (ESB).

Verken antikorrupsjonsbyrået, Latvias sentralbank eller ESB har villet kommentere saken.

(©NTB)