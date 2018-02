Israel bombet Gazastripen etter at soldater ble såret av bombefelle

NTB utenriks

To av israelerne ble alvorlig, men ikke livstruende såret i eksplosjonen lørdag. Israels statsminister Benjamin Netanyahu kalte hendelsen på grensa for svært alvorlig og lovte et passende svar.

Israelske kampfly angrep samme kveld seks antatte Hamas-mål på Gazastripen, opplyser hæren. En palestinsk sikkerhetskilde sier de israelske angrepene rammet tre baser tilhørende Hamas øst på Gazastripen.

To palestinere ble såret, ifølge helsepersonell. Hendelsen omtales som en av de alvorligste på grensa til den Hamas-styrte enklaven siden 2014.

En talsmann for den israelske hæren Jonathan Conricus opplyste at en utbrytergruppe har tatt på seg ansvaret for bombefellen tidligere samme dag.

– Slik vi ser det er Hamas ansvarlig, sa han og la til at bomben ble plassert under en protest arrangert av gruppen.

Israel holder Hamas ansvarlig for alle angrep som kommer fra enklaven.

