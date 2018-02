Sør-Koreas leder vil vente med toppmøte med Nord-Korea

NTB utenriks

– Vi venter på at den pågående dialogen mellom Sør-Korea og Nord-Korea vil føre til samtaler mellom USA og Nord-Korea og en kjernefysisk nedrustning på halvøya, sier Moon ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Tidligere i februar inviterte Kim sin sørkoreanske motpart til Pyongyang. Invitasjonen ble overlevert av Kims søster, som deltok i en nordkoreansk delegasjon i forbindelse med OL-åpningen.

I invitasjonen ble Moon bedt om å komme til et toppmøte i Nord-Korea så fort som mulig, noe som ble oppfattet som nok et tegn på at Kim forsøker å bryte den internasjonale isolasjonen landet har havnet i som følge av sitt atomvåpenprogram.

