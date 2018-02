Paven utnevner ekspertpanel som skal bekjempe overgrep mot barn

NTB utenriks

Dermed har paven blåst nytt i et gammelt initiativ for å bekjempe seksuelle overgrep.

Initiativet ble opprinnelig lansert i 2014 i forlengelse av flere skandaler der det ble avslørt omfattende misbruk av barn innen kirken.

Mandatet utløp i desember, men nå er det klart at ekspertene kan fortsette arbeidet.

Den siste tiden har blant annet 80 medlemmer i Den katolske kirken i Chile blitt anklaget for seksuelt misbruk av mindreårige siden 2000. Over halvparten er kjent skyldige i Vatikanets egen domstol.

Paven er også blitt kritisert for at han i 2015 utnevnte en ny, omstridt biskop. Biskopen har dekket over en innflytelsesrik prest som er blitt anklaget for misbruk av barn.

(©NTB)