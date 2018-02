Gabriel stiller spørsmål ved USAs pålitelighet 

NTB utenriks

– Bør vi vurdere USA ut fra gjerninger, ord eller Twitter-meldinger, spurte Gabriel da han lørdag talte under sikkerhetskonferansen i München.

Han sa også at USA for sin egen del bør være interessert i et tett samarbeid med Europa i en tid da både Kina og Russland stiller spørsmål ved den liberale vestlige verdensordenen.

– Ingen bør forsøke å splitte EU, verken Russland eller Kina, og heller ikke USA, fastslo den tyske utenriksministeren.

Samtidig advarte han mot manglende forutsigbarhet og pålitelighet i internasjonal politikk og framholdt at det i 2018 er akutt fare for krig i flere regioner.

Gabriel kom også med et skulderklapp til Russland ved å ta til orde for at sanksjonene mot landet bør lempes på hvis FN lykkes med å sette inn en fredsbevarende FN-styrke i Øst-Ukraina.

– Vi skal ha en våpenhvile i Ukraina, sa Gabriel.

– Hvis dette gjennomføres, så hever vi sanksjonene gradvis, føyde han til.

Forslaget om en FN-styrke kom i høst og fikk da støtte av Russlands president Vladimir Putin.

Konflikten mellom russiskvennlige separatister og ukrainske regjeringsstyrker blir nå overvåket av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), men observatørene har ikke mandat til å håndheve loven eller eventuelle fredsavtaler.

