Tysk-tyrkisk journalist midlertidig løslatt av Tyrkia 

Nyheten ble først meldt av hans arbeidsgiver, den tyske avisen Die Welt, på Twitter fredag formiddag.

– Endelig, det har blitt avgjort at min klient Deniz Yucel skal løslates, opplyste Yucels advokat Veysel Ok like etter.

Flere rakk å tro at dette betydde at journalisten var en fri mann, men kort tid etter kom imidlertid en nedslående beskjed fra påtalemyndigheten i Istanbul. Løslatelsen er betinget, og skjer i påvente av en rettssak der påtalemyndigheten vil be om inntil 18 års, og minst fire års fengsel, for Yucel.

Han er nå formelt tiltalt i Tyrkia for å «lage terrorpropaganda» og for å «oppvigle til offentlig hat og fiendtlighet», ifølge nyhetsbyråene Anadolu og Dogan. Tiltalen kommer først et år etter at journalisten ble fengslet.

Yucel var en av seks tyske statsborgere som har vært fengslet i Tyrkia på grunnlag av det tyske myndigheter anser som politiske årsaker. Sakene har bidratt til å forverre forholdet mellom de to landene.

Den tyske utenriksministeren har møtt Tyrkia-president Recep Tayyip Erdogan to ganger i løpet av det siste året, og problemstillingen dukket også opp da statsminister Angela Merkel møtte Tyrkias statsminister Binali Yildirim torsdag.

Detaljene rundt løslatelsen er fortsatt uklare. Det tyske utenriksdepartementet påpeker at Yucel fortsatt ikke har forlatt fengselet, men utenriksminister Sigmar Gabriel sier imidlertid at han forventer at journalisten vil kunne forlate Tyrkia mens han er løslatt.

