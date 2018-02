Tyrkia og USA vil normalisere anstrengt forhold

NTB utenriks

Uttalelsen kom på en felles pressekonferanse med Cavusoglu og USAs utenriksminister Rex Tillerson etter at de to hadde hatt et møte i Ankara. Forholdet mellom landene har vært under press den siste tiden, spesielt etter Tyrkias operasjon mot den USA-støttede YPG-militsen i Syria.

Cavusoglu sier forholdet nå har nådd «en kritisk fase» og at landene må etablere «mekanismer» for å løse disputtene de står overfor.

–Vi har blitt enige om en forståelse om å normalisere vårt forhold. Selvfølgelig er det tiltak som må gjennomføres da. Begge sider har klare forventninger, sier Cavusoglu.

Tillerson ga sin tyrkiske motpart medhold i at forholdet har vært bedre.

–Vi befinner oss ved nærmest et krisepunkt i forholdet, sier han.

Fornøyd NATO-sjef

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg setter pris på dialogen mellom de to NATO-landene. Han viser både til et møte mellom USA og Tyrkias forsvarsministre i Brussel torsdag og samtalene mellom utenriksministrene i Ankara fredag.

– Jeg ønsker velkommen kontakten som har vært på høyt nivå mellom USA og Tyrkia, sier Stoltenberg til NTB.

NATO-sjefen er samtidig nøye med å anerkjenne den rollen Tyrkia har spilt i kampen mot Den islamske staten (IS), også kjent som ISIS.

– Tyrkia har vært en nøkkelaktør, ikke minst på grunn av det faktum at de grenser til Irak og Syria, og de har infrastruktur – flyplasser og baser – som har vært svært viktige i kampen mot ISIS, sier Stoltenberg.

Foreslo Manbij-samarbeid

Hvordan forholdet skal forbedres, sa Tillerson og Cavusoglu lite om. Men de antydet at de vil prioritere å løse situasjonen rundt den kurdiskkontrollerte byen Manbij i Nord-Syria.

Reuters siterer en ikke-navngitt tyrkisk tjenesteperson på at Tyrkia har foreslått at kurdiske YPG-krigere trekker seg tilbake til øst for elva Eufrat, samtidig som tyrkiske og amerikanske styrker utplasseres sammen i Manbij.

Foreløpig har ikke nyhetsbyrået fått kommentar til dette fra Tillerson eller andre relevante amerikanske myndigheter.

USA har fra før styrker utplassert i Manbij og har vært klare på at de ikke vil fjerne dem. Erdogan har samtidig varslet at tyrkiske styrker ville rykke inn i området, noe som har medført frykt for sammenstøt mellom amerikanske og tyrkiske soldater.

Skal ikke handle alene

Tillerson sier han har bedt Tyrkia «vise tilbakeholdenhet» under sin operasjon i landet, men legger til at landene har samme målsetting.

–Våre mål i Syria er nøyaktig det samme, sier han, og understreker at disse målene er å nedkjempe IS, stabilisere landet, sørge for at flyktninger kan komme tilbake og skape en forent og demokratisk nasjon.

Videre sier han at USA og Tyrkia skal samarbeide mer i Syria.

–Vi skal ikke lenger handle alene. Vi skal arbeide i fellesskap fra dette punktet og framover, sier Tillerson.

Kollisjonskurs

Tillerson har vært i Tyrkia siden torsdag, for å ha det som mange spådde ville bli relativt ubehagelige samtaler mellom de to NATO-allierte.

Den amerikanske utenriksministeren dro dit med en klar forventning fra Washington om at han skulle gi uttrykk for USAs bekymringer rundt militæroperasjonen i Afrin, mens Tyrkias Erdogan ga klar beskjed om Tyrkias syn på Syria og kurderne.

Tillerson vedgikk fredag at USA har gitt Tyrkia løfter som de ikke har holdt, men utdypet ikke dette mer.

Tyrkias operasjoner mot YPG i Afrin-enklaven i Syria har ført Tyrkia og USA på kollisjonskurs ettersom YPG er USAs nærmeste allierte i kampen mot IS i Syria. For Tyrkia er YPG en terrorgruppe som er tilknyttet PKK-geriljaen.

