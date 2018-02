Die Welt-korrespondent ute av tyrkisk fengsel etter ett år

NTB utenriks

Nyheten om at tysk-tyrkiske Yucel skulle løslates ble først meldt av hans arbeidsgiver, avisen Die Welt, på Twitter fredag formiddag.

Noen timer senere var Yucel ute av fengsel, og fredag kveld satt han på et tysk regjeringsfly, trolig på vei mot Tyskland.

Samme dag ble imidlertid seks andre tyrkiske journalister dømt til livsvarig fengsel for innblanding i kuppforsøket mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sommeren 2016.

Blant de dømte er tidligere sjefredaktør i den liberale avisen Taraf, Ahmet Altan, hans bror, journalisten og akademikeren Mehmet Altan og journalisten Nazli Ilicak, melder nyhetsbyrået Anadolu.

Erdogan-kritikere

Ilicak (74) er en kjent, kvinnelig journalist i Tyrkia. Hun støttet lenge regjeringen til Erdogan, men tok parti for den såkalte Gülen-bevegelsen etter at presidenten og den muslimske predikanten Fethullah Gülen kom på kant med hverandre. Erdogan mener også at det var Gülen som sto bak kuppforsøket

De seks journalistene som ble dømt til livsvarig fengsel fredag, anklages alle for å stå i ledtog med Gülen, som nå bor i eksil i USA.

Altan-brødrene, som er i 60-årene, hadde før de ble pågrepet, markert seg som noen av Erdogans fremste kritikere.

Avisen Taraf, der Ahmet Altan var sjefredaktør, ble stengt i forbindelse med unntakstilstanden som ble innført etter kuppforsøket. Den var kjent for å ha en kritisk holdning til militæret og publiserte i sin tid en rekke kritiske artikler om hvordan militæret blandet seg inn i politiske saker.

Jagland-kritikk

I januar ga Tyrkias konstitusjonsdomstol ordre om at Mehmet Altan skulle løslates, men en domstol i Istanbul blokkerte kjennelsen. Det førte blant annet til kritikk fra Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland.

– Hvis avgjørelsene til konstitusjonsdomstolen ikke blir iverksatt, blir rettsstaten undergravd, sa han.

Om lag 150 journalister sitter nå fengslet i Tyrkia, ifølge grupper som overvåker pressefriheten i landet.

Tiltalt for terrorpropaganda

Løslatelsen av Die Welt-journalisten betyr imidlertid ikke at tyrkiske myndigheter har henlagt saken mot ham. Deniz Yucel er nå formelt tiltalt for «terrorpropaganda» og for å «oppvigle til offentlig hat og fiendtlighet», ifølge nyhetsbyråene Anadolu og Dogan.

Tyrkias pågripelse av flere tyske statsborgere har det siste året bidratt til å skjerpe den diplomatiske krisen mellom landene.

I oktober i fjor ble den tyske menneskerettsaktivisten Peter Steudtner løslatt sammen med flere andre aktivister etter å ha tilbrakt fire måneder bak murene. Tiltalen, som også var terrorrelatert, ble opprettholdt, men han sto fritt til å forlate landet, og kort tid etter var han tilbake i Tyskland.

– Problemer løst

Fredag uttalte Tyrkias statsminister Binali Yildirim at noen av problemene mellom Tyrkia og Tyskland nå er løst. Han sa også at begge land kommer til å ta skritt for å bedre relasjonen.

Den tyske utenriksministeren har møtt Erdogan to ganger i løpet av det siste året, og problemstillingen dukket også opp da statsminister Angela Merkel møtte Tyrkias statsminister Binali Yildirim torsdag.

