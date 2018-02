Forslag om å beskytte drømmerne nedstemt i Senatet

NTB utenriks

Forslaget om å beskytte de såkalte drømmerne fikk 54 stemmer mot 45, men 60 stemmer var nødvendig for å bringe forslaget til debatt og avstemning.

Forslaget som ble lagt fram av to demokrater og to republikanere, var regnet som et siste forsøk på å beskytte de såkalte drømmerne, unge innvandrere som ble brakt ulovlig til USA som barn. Alle demokratene og noen republikanere stemte for det.

President Donald Trump hadde på forhånd truet med å nedlegge veto om kompromissforslaget ble vedtatt, selv om det også inkluderte penger til en mur mot Mexico.

Kort etter ble Trumps langt strengere forslag også nedstemt med 60 mot 30 stemmer.

Hans forslag ville også åpne en vei til statsborgerskap for drømmerne og gi 25 milliarder dollar til en mur mot Mexico. Det innebar også en rekke innstramminger i adgangen til lovlig innvandring, som strengere regler om familiegjenforening og slutt på visumlotteriet.

Demokratene og flere republikanere er i utgangspunktet imot å bygge muren mot Mexico og å stramme inn på mulighetene for familiegjenforening.

